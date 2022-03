Talogy onthuld als nieuwe identiteit voor PSI Talent Management, Cubiks en alle overige overnames

Door 600 experts van 17 organisaties in meer dan 20 landen te verenigen, helpt Talogy meer dan 10.000 organisaties wereldwijd om het beste talent te onthullen door de krachtige combinatie van psychologie en technologie.

GLENDALE, Calif., 15 maart 2022 /PRNewswire/ -- Wat is het geheim achter het aannemen en ontwikkelen van het juiste talent? Het is de krachtige combinatie van psychologie en technologie.

Door psychologie en technologie te verenigen en gebruik te maken van meer dan 75 jaar ervaring in het identificeren en koesteren van het beste talent, stelt Talogy haar klanten in staat betere beslissingen te nemen over mensen. Dit geldt gedurende de hele levenscyclus van medewerkers, of het nu de doelen van een organisatie zijn om het beste talent te selecteren, hun mensen op betere manieren te ontwikkelen of hun organisatiecultuur te verbeteren.

Peter Celeste, Global President bij Talogy, zegt: "We zijn zowel organisch als door acquisities snel gegroeid, waarbij we de beste koppen, vaardigheden en technologie in talentmanagement hebben samengebracht om onze wereldwijde voetafdruk uit te breiden en onze capaciteiten te vergroten. Onze experts zijn enthousiast om met klanten samen te werken om geldige, verdedigbare en boeiende talentoplossingen te ontwerpen, waardoor de talentindustrie echt wordt verstoord."

Luiza Cortezian, vice-president van marketing bij Talogy, voegt toe: "Bij Talogy benutten we de kracht van psychologie in combinatie met technologie om organisaties te helpen hun talentdoelen te bereiken. In onze naam wilden we iets authentieks, gedenkwaardigs en zinvols, dat inzicht geeft in wie we zijn en hoe we talentuitdagingen oplossen.

De definitie van 'ology' is 'de wetenschap of studie van'. Het is de gemene deler tussen psychologie en technologie. Talent is ons vakgebied. Talent plus psychology plus technologie staat gelijk aan Talogy. Onze nieuwe merkidentiteit werkt goed in het vertegenwoordigen van onze innovatieve cultuur en wereldwijde capaciteiten."

Talogy is de nieuwe thuisbasis voor PSI Talent Management, Cubiks, Caliper, JCA Global, Performance Assessment Network, Select International, EB Jacobs, IPAT, Ottmann, Human Scope, Performance Based Selection, a&dc, Innovative HR Solutions, OPRA, Human Systems Technology, Propel en Solvably.

Over Talogy

We zijn Talogy. De experts op het gebied van talentmanagement. We maken oplossingen om talent wereldwijd te screenen, selecteren, ontwikkelen en betrekken. Door toonaangevende psychologen, datawetenschappers, ontwikkelaars en HR-consultants samen te brengen, brengen we de kracht van psychologie en technologie samen, zodat jij de beste datagestuurde beslissingen over mensen kunt nemen. Met meer dan 30 miljoen assessments per jaar in meer dan 50 talen, helpen we klanten om hun organisatie te laten schitteren. Talogy.com

