Talogy er den nye identiteten til PSI Talent Management og alle deres oppkjøp

Ved å forene 600 eksperter fra 17 organisasjoner i over 20 land, hjelper Talogy over 10 000 organisasjoner over hele verden med å avdekke det beste talentet gjennom den kraftfulle kombinasjonen av psykologi og teknologi.

GLENDALE, California, 15. mars 2022 /PRNewswire/ -- Hva er hemmeligheten bak å ansette og utvikle det rette talentet? Den finnes i den kraftfulle kombinasjonen av psykologi og teknologi.

Ved å forene psykologi og teknologi og dra nytte av mer enn 75 års erfaring med å identifisere og utvikle det beste talentet, gjør Talogy det mulig for kundene å ta bedre menneskebeslutninger. Dette gjelder gjennom hele den ansattes livssyklus – enten organisasjonens mål er å velge de beste talentene, utvikle menneskene sine på bedre måter eller forbedre sin organisatoriske kultur.

Den internasjonale presidenten i Talogy, Peter Celeste, sier: «Vi har vokst raskt, både organisk og gjennom oppkjøp, og har samlet de beste hjernene, ferdighetene og teknologien innen talentstyring for å utvide vårt globale fotavtrykk og skalere evnene våre. Ekspertene våre er glade for å jobbe med kunder og designe gyldige, forsvarlige og engasjerende talentløsninger – som virkelig forstyrrer talentbransjen.»

Luiza Cortezian, Talogys visepresident for markedsføring, legger til: «Hos Talogy utnytter vi kraften av psykologi kombinert med teknologi for å hjelpe næringslivet med å nå sine talentmål. Vi ønsket noe autentisk, minneverdig og meningsfylt i navnet vårt, som gir innsikt i hvem vi er og hvordan vi løser talentutfordringer.

«Definisjonen av 'ologi' er vitenskapen eller studien av.» Det er fellesnevneren mellom psykologi og teknologi. Talent er kompetansefeltet vårt. Talent pluss psykologi pluss teknologi blir til Talogy. Den nye merkevareidentiteten vår fungerer godt til å representere den innovative kulturen og de globale evnene våre.»

Talogy er det nye hjemstedet for PSI Talent Management, Cubiks, Caliper, JCA Global, Performance Assessment Network, Select International, EB Jacobs, IPAT, Ottmann, Human Scope, Performance Based Selection, a&dc, Innovative HR Solutions, OPRA, Human Systems Technology, Propel og Solvably.

Om Talogy

Vi er Talogy. Ekspertene på talentstyring. Vi utvikler løsninger som screener, velger, utvikler og engasjerer talent over hele verden. Ved å forene ledende psykologer, dataforskere, utviklere og HR-konsulenter, samler vi kraften i psykologi og teknologi, slik at du kan ta de beste datadrevne menneskebeslutningene. Med mer enn 30 millioner vurderinger levert hvert år, på mer enn 50 språk, hjelper vi kundene med å oppdage organisatorisk gull. Talogy.com

