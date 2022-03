Talogy afsløres som det nye navn for PSI Talent Management og alle deres opkøbte virksomheder

Ved at samle 600 eksperter fra 17 organisationer i over 20 lande hjælper Talogy over 10.000 organisationer over hele verden med at finde de bedste talenter gennem den stærke kombination af psykologi og teknologi.

GLENDALE, Calif., 15. marts 2022 /PRNewswire/ -- Hvad er hemmeligheden bag at ansætte og udvikle de bedste talenter? Den finder man i den stærke kombination af psykologi og teknologi.

Ved at forene psykologi og teknologi og udnytte mere end 75 års erfaring med at identificere og udvikle de bedste talenter, giver Talogy deres kunder mulighed for at træffe bedre beslutninger. Dette gælder uanset om organisationens mål er at udvælge det bedste talent, udvikle deres medarbejdere på bedre måder eller forandre deres organisationskultur.

Peter Celeste, Global President hos Talogy, siger: "Vi er vokset hurtigt, både organisk og gennem opkøb af virksomheder. Gennem denne vækst samler vi de bedste hjerner, færdigheder og teknologier inden for Talent Management for at udvide vores globale fodaftryk og skalere vores kompetencer. Vores eksperter er begejstrede over at samarbejde med kunder for at skabe pålidelige, effektive og engagerende talentløsninger, som virkelig skaber bølger i talentbranchen."

Luiza Cortezian, Talogys Vicepræsident for Marketing, tilføjer: "Hos Talogy udnytter vi psykologiens styrke sammen med teknologi til at hjælpe organisationer med at nå deres talentmål. Som vores navn ønskede vi noget autentisk, mindeværdigt og meningsfuldt, der giver indsigt i, hvem vi er, og hvordan vi løser talentudfordringer.

Definitionen af "ologi" er "videnskaben eller studiet af." Det er fællesnævneren for psykologi og teknologi. Talent er vores ekspertiseområde. Talent plus psykologi plus teknologi er lig med Talogy. Vores nye brand-identitet fungerer godt som repræsentant for vores innovative kultur og globale kompetencer."

Talogy er det nye hjem for PSI Talent Management, Cubiks, Caliper, JCA Global, Performance Assessment Network, Select International, EB Jacobs, IPAT, Ottmann, Human Scope, Performance Based Selection, a&dc, Innovative HR Solutions, OPRA, Human Systems Technology, Propel og Solvably.

Vi er Talogy, eksperter i Talent Management. Vi udvikler løsninger til screening, udvælgelse og udvikling af talenter over hele verden. Ved at forene de førende psykologer, datavidenskabsfolk, udviklere og HR-konsulenter samler vi kræfterne inden for psykologi og teknologi, så I kan træffe de bedste datadrevne beslutninger. Med mere end 30 millioner assessments leveret hvert år på mere end 50 sprog, hjælper vi kunderne med at skabe succes i deres organisation. Talogy.com

