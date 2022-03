Toutes les entreprises du groupe PSI Talent Management, dont Cubiks fait partie, sont dorénavant regroupées sous la marque Talogy

Avec 600 experts issus de 17 entreprises et répartis dans 20 pays, Talogy permet à plus de 10 000 entreprises dans le monde de découvrir les personnes les plus talentueuses grâce à une combinaison efficace de psychologie et de technologie.

GLENDALE, Californie, 15 mars 2022 /PRNewswire/ -- Quel est le secret pour recruter les meilleurs talents et améliorer leurs compétences ? La combinaison efficace de la psychologie et de la technologie.

En fusionnant la psychologie et la technologie, et en misant sur plus de 75 ans d'expérience dans l'identification et le développement des talents, Talogy permet à ses clients de prendre de meilleures décisions en matière de Talent Management, et ce, tout au long du parcours des salariés, que leurs objectifs soient de sélectionner les meilleurs talents, de développer les compétences de leurs équipes ou d'améliorer leur culture d'entreprise.

Peter Celeste, Président de Talogy, déclare : « Nous avons connu une croissance rapide à la fois sur le plan organique et grâce à nos acquisitions, en rassemblant les meilleurs talents, les meilleures compétences et la meilleure technologie du secteur du Talent Management afin d'étendre notre présence mondiale et nos capacités. Nos experts ont hâte de travailler avec nos clients pour créer des solutions solides, innovantes et engageantes qui font réellement avancer le secteur du Talent Management. »

Luiza Cortezian, Vice-Présidente Marketing de Talogy, a ajouté : « Chez Talogy, nous exploitons le pouvoir de la psychologie et de la technologie pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de Talent Management. Nous avons choisi ce nom car nous en voulions un qui soit authentique, mémorable et concret, et qui donne un aperçu de qui nous sommes et de la façon dont nous relevons les défis liés aux talents.

« La définition de « ology " est la science ou l'étude de ». C'est le dénominateur commun entre la psychologie et la technologie. Le talent est notre domaine d'expertise. Talent + Psychologie + Technologie = Talogy. Notre nouvelle marque représente bien notre culture de l'innovation et nos capacités globales. »

Talogy regroupe PSI Talent Management, Cubiks, Caliper, JCA Global, Performance Assessment Network, Select International, EB Jacobs, IPAT, Ottmann, Human Scope, Performance Based Selection, a&dc, Innovative HR Solutions, OPRA, Human Systems Technology (HST), Propel et Solvably.

À propos de Talogy

Nous sommes Talogy. Experts en Talent Management. Nous créons des solutions qui permettent de présélectionner, sélectionner, développer et motiver les talents dans le monde entier. En coordonnant les efforts des meilleurs psychologues, data scientists, développeurs et consultants RH, nous combinons le pouvoir de la psychologie et de la technologie pour donner à nos clients les moyens de prendre les meilleures décisions. Grâce à plus de 30 millions d'évaluations réalisées chaque année dans plus de 50 langues, nous aidons nos clients à mettre en lumière leurs talents. Talogy.com

