Talogy заменит платформу по управлению кадровым потенциалом PSI Talent Management

600 экспертов в области психологии и технологий работы с людьми, представляющих 17 компаний из более чем 20 стран, предлагают свои услуги по раскрытию кадрового потенциала в рамках Talogy.

ГЛЕНДЕЙЛ (шт. Калифорния, США), 15 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- В чем секрет успешного найма и развития кадрового потенциала? Ответ заключается в сочетании психологических методов и технологий работы с людьми.

С помощью Talogy клиенты могут принимать более эффективные решения по управлению кадрами, используя достижения науки и технологий, накопленные за более чем 75 лет работы. Услуги Talogy охватывают весь жизненный цикл персонала — отбор лучших кандидатов, повышение их квалификации и развитие корпоративной культуры.

Глобальный президент Talogy Питер Селесте (Peter Celeste) отметил следующее: «Наша компания характеризуется быстрым ростом, как органическим, так и за счет новых приобретений. Мы смогли объединить лучшие умы в области управления кадровым потенциалом и дополнили это преимущество новейшими технологиями с целью расширения географии деятельности компании. Наши эксперты создают надежные, эффективные и удобные решения для работы с талантливыми сотрудниками, которые меняют всю индустрию управления кадровым потенциалом».

Вице-президент Talogy по маркетингу Луиза Кортезиан (Luiza Cortezian) добавила: «Мы используем преимущества психологических методов и технологий работы с людьми, чтобы помочь нашим клиентам достичь их целей при управлении кадрами. Нам хотелось подобрать соответствующее имя для нашей платформы, что-то запоминающееся и указывающее на то, кем мы являемся и как можем помочь в раскрытии кадрового потенциала.

В названии компании зашифрован суффикс, обозначающий отрасль изучения: "ology" (-ология). Это общий знаменатель между психологией и технологиями. Наша область знаний и опыт связаны с кадровым потенциалом, талантами сотрудников. Talogy — это талант плюс психология плюс технологии. Новый бренд полностью отражает нашу инновационную культуру и глобальные возможности».

В рамках Talogy были объединены такие компании, как PSI Talent Management, Cubiks, Caliper, JCA Global, Performance Assessment Network, Select International, EB Jacobs, IPAT, Ottmann, Human Scope, Performance Based Selection, a&dc, Innovative HR Solutions, Human Systems Technology (HST), OPRA, Propel, и Solvably.

Информация о платформе Talogy

Talogy создана для управления кадровым потенциалом. Мы разрабатываем решения для поиска, отбора, привлечения кадров и управления кадровым потенциалом. Talogy сочетает в себе преимущества психологии и технологий работы с людьми, объединяя опыт ведущих психологов, ученых, разработчиков баз данных и консультантов по вопросам управления кадрами. Мы помогаем нашим клиентам повысить эффективность деятельности за счет развития кадрового потенциала. Talogy ежегодно используется для проведения свыше 30 млн оценок на более чем 50 языках. Talogy.com

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