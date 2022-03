Talogy odhalená ako nová identita pre PSI Talent Management a všetky jej akvizície

Spoločnosť Talogy, ktorá spája 600 odborníkov zo 17 organizácií vo viac ako 20 krajinách, pomáha viac ako 10 000 organizáciám na celom svete odhaliť tých najtalentovanejších ľudí prostredníctvom kombinácie psychológie a technológie.

GLENDALE, Kalifornia, 15. marca 2022 /PRNewswire/ -- Aké je tajomstvo náboru a rozvoja tých správnych talentov? Spočíva v silnej kombinácii psychológie a technológie.

Zjednotením psychológie a technológie a využitím viac ako 75-ročných skúseností s identifikáciou a výchovou najlepších talentov umožňuje spoločnosť Talogy svojim klientom lepšie sa rozhodovať o ľuďoch. To platí počas celého životného cyklu zamestnanca – či už je cieľom organizácie vybrať najlepších talentovaných pracovníkov, rozvíjať svojich ľudí lepším spôsobom alebo zlepšiť svoju organizačnú kultúru.

Peter Celeste, globálny prezident spoločnosti Talogy hovorí: „Rýchlo sme rástli organicky aj prostredníctvom akvizícií, pričom sme spojili najlepšie nápady, zručnosti a technológie v oblasti riadenia talentov, aby sme rozšírili našu globálnu stopu a naše kapacity. Naši odborníci sú nadšení, že môžu spolupracovať s klientmi, ktorí navrhujú rozumné, obhájiteľné a pútavé riešenia pre talenty – čo skutočne narúša odvetvie vyhľadávania talentov."

Luiza Cortezian, viceprezidentka pre marketing spoločnosti Talogy, dodáva: „V Talogy využívame silu psychológie spojenú s technológiou, aby sme pomohli organizáciám dosiahnuť ich ciele v oblasti získavania talentovaných pracovníkov. V našom mene sme chceli niečo autentické, zapamätateľné a zmysluplné, čo nám poskytne prehľad o tom, kto sme a ako riešime výzvy súvisiace s talentovanými pracovníkmi.

„Oológia" je podľa definície „veda alebo štúdium". Je to spoločný menovateľ psychológie a technológie. Talent je naša oblasť odbornosti. Talent plus psychológia plus technológia sa rovná Talogy. Naša nová identita značky dobre reprezentuje našu inovatívnu kultúru a globálne schopnosti."

Talogy je novým domovom pre PSI Talent Management, Cubiks, Caliper, JCA Global, Performance Assessment Network, Select International, EB Jacobs, IPAT, Ottmann, Human Scope, Performance Based Selection, a&dc, Innovative HR Solutions, OPRA, Human Systems Technology (HST), Propel, a Solvably.

O spoločnosti Talogy

My sme Talogy. Odborníci na riadenie talentov. Vytvárame riešenia, ktoré preverujú, vyberajú, rozvíjajú a angažujú talentovaných pracovníkov na celom svete. Spojením popredných psychológov, dátových vedcov, vývojárov a personálnych poradcov spájame silu psychológie a technológie, aby ste mohli robiť tie najlepšie rozhodnutia o ľuďoch na základe údajov. S viac ako 30 miliónmi hodnotení vypracovanými každý rok vo viac ako 50 jazykoch, pomáhame klientom objaviť organizačnú dokonalosť. Talogy.com

