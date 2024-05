Universal Robots en MiR openen nieuwe robotica-hub in Denemarken

Universal Robots (UR) en Mobile Industrial Robots (MiR), beide wereldwijde marktleiders op het gebied van robotica en onderdeel van Teradyne Robotics, zullen hun hoofdkantoor delen met als doel synergieën te ontsluiten en de innovatie binnen de geavanceerde robotica te versnellen.

ODENSE, Denemarken, 17 mei 2024 /PRNewswire/ -- Universal Robots, het Deense collaboratieve robotbedrijf (cobot), en MiR, de Deense fabrikant van AMR's (autonome mobiele robots), vierden vandaag de Grand Opening van hun nieuwe hoofdkantoor van 20.000 m² in Odense, Denemarken.

Het evenement werd bijgewoond door partners van wereldwijde UR- en MiR-ecosystemen, waaronder NVIDIA en Siemens . Teradyne Robotics en haar bedrijven kondigden onlangs verschillende samenwerkingen met NVIDA en Siemens aan.

"De lancering van dit nieuwe hoofdkantoor is een belangrijke mijlpaal voor Teradyne Robotics, want we brengen hiermee twee toonaangevende bedrijven op het gebied van robotica-innovatie bij elkaar," zegt Ujjwal Kumar, Group President van Teradyne Robotics. "Het biedt ons de optimale omgeving om onze technologische capaciteiten, waar nu al veel vraag naar is, verder te ontwikkelen."

Jean-Pierre Hathout, President van MiR, zei over de nieuwe robotica-hub:

"Ons nieuwe hoofdkantoor is ontworpen om innovatie te stimuleren en is de perfecte omgeving voor onze teams om toonaangevende oplossingen te ontwikkelen die de automatisering radicaal veranderen. MiR streeft ernaar om een one-stop-shop te zijn voor intern transport. Wij willen onze technologie voortdurend verbeteren om te voldoen aan de nieuwe behoeften van onze belangrijke klanten wereldwijd. Onze onlangs gelanceerde AI-gestuurde MiR1200 Pallet Jack is een voorbeeld van deze inzet. Ik vind het geweldig om getuige te zijn van de transformerende impact van onze inspanningen en het aanbod van MiR en UR aan onze klanten en partners in deze ultramoderne faciliteit te tonen."

Kim Povlsen, president van Universal Robots, voegt hieraan toe:

"Sinds onze oprichting is UR een voorkeursplatform voor duizenden klanten en honderden ecosysteempartners. Dit prachtige gebouw weerspiegelt onze sterke ontwerpfilosofie. In deze perfecte locatie kunnen wij onze missie voortzetten om automatisering te leveren voor iedereen, overal."

Geavanceerde automatisering met transformatieve kracht

Tijdens de opening vond een paneldiscussie plaats met Deepu Talla, vicepresident Robotics and Edge Computing van NVIDIA, Rainer Brehm, CEO van Siemens Factory Automation, en Ujjwal Kumar, Group President van Teradyne Robotics. De panelleden bespraken het gebruik van fysieke AI in verschillende industrieën en onderstreepten de transformatieve kracht van geavanceerde automatisering voor bedrijven en werkplekken.

Foto's van de Grand Opening en een opname van de paneldiscussie zijn te zien op de socialmediakanalen van UR en MiR en binnenkort ook hier .

Nieuwe HQ-feiten

