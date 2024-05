Universal Robots et MiR ouvrent un nouveau hub robotique au Danemark

Les leaders mondiaux de la robotique Universal Robots (UR) et Mobile Industrial Robots (MiR), deux entreprises de Teradyne Robotics, partageront leur siège social afin d'accroître les synergies et d'accélérer l'innovation en matière de robotique de pointe

PARIS, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- Universal Robots (UR), fabricant danois et pionnier de la cobotique, et Mobile Industrial Robots (MiR), fabricant danois de robots mobiles autonomes (AMR), ont célébré aujourd'hui l'inauguration de leur nouveau siège de 20 000 m², à Odense au Danemark.

Des partenaires internationaux des écosystèmes d'UR et de MiR - notamment NVIDIA et Siemens, avec lesquels Teradyne Robotics et ses entreprises ont récemment annoncé plusieurs collaborations - étaient présents à l'événement.

« L'ouverture de ce nouveau siège marque une étape importante pour Teradyne Robotics, car nous réunissons deux leaders de l'innovation robotique », déclare Ujjwal Kumar, président du groupe Teradyne Robotics. « Nous disposerons désormais d'un environnement optimal pour développer nos compétences technologiques, qui font déjà l'objet d'une forte demande ».

Au sujet du nouveau hub robotique, Jean-Pierre Hathout, président de MiR, explique : « Notre nouveau siège est conçu pour favoriser l'innovation. Il offre en effet à nos équipes un cadre idéal pour développer des solutions de pointe amenées à révolutionner la robotique. MiR s'engage à être un point de contact unique pour la manutention, en améliorant continuellement sa technologie afin de répondre aux besoins évolutifs de ses grands clients internationaux. Notre récent MiR1200 Pallet Jack, doté d'intelligence artificielle, illustre bien cet engagement. Nos efforts ont un impact transformateur. Je suis donc ravi de présenter les offres de MiR et d'UR à nos clients et partenaires dans cette installation ultramoderne ».

Kim Povlsen, président d'Universal Robots, précise : « Depuis notre création, Universal Robots est devenu une plateforme de choix pour des milliers de clients et des centaines de partenaires de l'écosystème. Ce magnifique bâtiment reflète la philosophie qui nous anime en matière de design et offre l'emplacement idéal pour poursuivre notre mission d'automatisation pour tous, partout ».

Le pouvoir transformatif de l'automatisation avancée

L'ouverture s'est accompagnée d'une table ronde réunissant Deepu Talla, Vice President of Robotics and Edge Computing chez NVIDIA, Rainer Brehm, CEO de Siemens Factory Automation, et Ujjwal Kumar, président du groupe Teradyne Robotics. Les participants ont abordé le thème de l'utilisation de l'IA physique dans toutes les industries, mettant en lumière le pouvoir transformatif de l'automatisation avancée au service des entreprises et des lieux de travail.

À propos d'Universal Robots

Universal Robots est l'un des principaux fournisseurs de robots collaboratifs (cobots) utilisés dans un large éventail d'industries et dans le secteur de l'éducation. Fondée en 2005 et basée à Odense, au Danemark, Universal Robots vise à créer un monde où les gens travaillent avec des robots, et non comme des robots. Sa mission est simple : l'automatisation pour tous, partout.

Depuis l'introduction du premier cobot en 2008, Universal Robots a développé un portefeuille de robots collaboratifs dotés de différentes portées ou charges utiles, et a vendu plus de 75 000 cobots dans le monde entier. Un vaste écosystème s'est développé autour de la technologie cobot de l'entreprise, créant de l'innovation, du choix pour les clients et une large gamme de composants, de kits et de solutions pour répondre à toutes les applications.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.universal-robots.com

À propos de Mobile Industrial Robots

À propos de Teradyne Robotics