A Universal Robots e a MiR abrem um novo centro de robótica na Dinamarca

Os líderes globais de robótica Universal Robots (UR) e Mobile Industrial Robots (MiR), ambas empresas da Teradyne Robotics, irão partilhar a sede para aumentar as sinergias e acelerar a inovação no domínio da robótica avançada.

ODENSE, Dinamarca, 22 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Universal Robots, empresa dinamarquesa de robôs colaborativos (cobots), e a MiR, fabricante dinamarquesa de AMRs (robôs móveis autónomos), celebraram hoje a Grande Inauguração da sua nova sede de 20.000 m2 em Odense, Dinamarca.

Parceiros dos ecossistemas globais da UR e da MiR participaram no evento, incluindo NVIDIA e Siemens, com quem a Teradyne Robotics e as suas empresas anunciaram recentemente várias colaborações.

"O lançamento desta nova sede representa um marco significativo para a Teradyne Robotics, uma vez que reunimos duas empresas líderes em inovação robótica", afirmou Ujjwal Kumar, Presidente do Grupo Teradyne Robotics. "Teremos agora o ambiente ideal para desenvolver as nossas capacidades tecnológicas, que já são muito procuradas."

Sobre o novo centro de robótica, Jean-Pierre Hathout, Presidente da MiR, afirmou:

"A nossa nova sede foi concebida para promover a inovação, proporcionando o cenário perfeito para as nossas equipas desenvolverem soluções de ponta que irão revolucionar a automação. A MiR está empenhada em ser one-stop-shop para a manipulação de materiais, avançando continuamente a nossa tecnologia para satisfazer as necessidades em evolução dos nossos grandes clientes globais. O nosso recém-lançado porta-paletes com MiR1200 Pallet Jack com AI exemplifica esta dedicação. Estou entusiasmado por testemunhar o impacto transformador dos nossos esforços e por apresentar as ofertas da MiR e da UR aos nossos clientes e parceiros nestas instalações de última geração".

Kim Povlsen, Presidente da Universal Robots, acrescentou:

"Desde a nossa fundação, a UR tornou-se uma plataforma de eleição para milhares de clientes e centenas de parceiros do ecossistema. Este belo edifício reflete a nossa forte filosofia de design e proporciona a localização perfeita para continuarmos a nossa missão de fornecer automação para qualquer pessoa, em qualquer lugar."

Poder transformador da automação avançada

A abertura incluiu um painel de discussão com Deepu Talla, Vice-Presidente de Robótica e Computação de Borda da NVIDIA, Rainer Brehm, Diretor Executivo da Siemens Factory Automation, e Ujjwal Kumar, Presidente do Grupo da Teradyne Robotics. Os membros do painel debateram a utilização da AI em todos os setores, sublinhando o poder transformador da automatização avançada para as empresas e os locais de trabalho.

As fotografias da inauguração e uma gravação do painel de discussão podem ser visualizadas nos canais das redes sociais UR e MiR e estarão brevemente disponíveis aqui.

Novos factos HQ

Imagens

Sobre a UR

Sobre a MiR

Sobre a Teradyne Robotics

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/2333087/4701507/Universal_Robots_Logo.jpg