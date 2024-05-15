Universal Robots ve MiR, Danimarka'da yeni robotik merkezi açıyor

Her ikisi de Teradyne Robotics şirketi olan global robotik liderleri Universal Robots (UR) ve Mobile Industrial Robots (MiR), gelişmiş robotik alanında sinerjiyi artırmak ve inovasyonu hızlandırmak için genel merkezlerini paylaşacak.

ODENSE, Danimarka, 15 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Danimarkalı işbirlikçi robot (cobot) şirketi Universal Robots ve Danimarkalı AMR (otonom mobil robotlar) üreticisi MiR, bugün Danimarka'nın Odense kentindeki 20.000 m2'lik yeni genel merkezlerinin Büyük Açılışını kutladı.

Teradyne Robotics ve şirketlerinin yakın zamanda çeşitli işbirliklerini duyurduğu NVIDIA ve Siemens'in de aralarında bulunduğu UR ve MiR'nin global ekosistemlerinden ortakları katıldı.

Teradyne Robotics Grup Başkanı Ujjwal Kumar, "Bu yeni genel merkezin açılışı, robotik inovasyonda lider iki şirketi bir araya getirdiğimiz için Teradyne Robotics için önemli bir dönüm noktasıdır" dedi. "Halihazırda yüksek talep gören teknolojik kabiliyetlerimizi geliştirmek için artık en uygun ortama sahip olacağız."

MiR Başkanı Jean-Pierre Hathout, yeni robotik merkezi hakkında şunları söyledi:

"Yeni merkezimiz, inovasyonu teşvik etmek için tasarlandı ve ekiplerimizin otomasyonda devrim yaratacak öncü çözümler geliştirmesi için mükemmel bir ortam sağlıyor. MiR, büyük ve global müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için teknolojimizi sürekli geliştirerek malzeme taşıma konusunda tek durak noktası olmaya kararlıdır. Yakın zamanda piyasaya sürdüğümüz yapay zeka destekli MiR1200 otonom palet taşıyıcı bu kararlılığın bir örneğidir. Çabalarımızın dönüştürücü etkisine tanıklık etmekten ve MiR ile UR'nin sunduklarını bu son teknoloji tesiste müşterilerimize ve ortaklarımıza sergilemekten heyecan duyuyorum."

Universal Robots Başkanı Kim Povlsen şunu ekledi:

"Kuruluşumuzdan bu yana UR, binlerce müşteri ve yüzlerce ekosistem ortağı için tercih edilen bir platform haline geldi. Bu güzel bina, güçlü tasarım felsefemizi yansıtıyor ve herkes için, her yerde otomasyon sunma misyonumuzu sürdürmemiz için bize mükemmel bir konum sağlıyor."

Gelişmiş otomasyonun dönüştürücü gücü

Açılış kapsamında NVIDIA Robotik ve Bilişim Başkan Yardımcısı Deepu Talla, Siemens Fabrika Otomasyonu CEO'su Rainer Brehm ve Teradyne Robotik Grup Başkanı Ujjwal Kumar'ın katıldığı bir panel düzenlendi. Panelistler, gelişmiş otomasyonun işletmeler ve işyerleri için dönüştürücü gücünün altını çizerek fiziksel yapay zekanın endüstriler genelinde kullanımını tartıştılar.

Büyük Açılıştan fotoğraflar ve panel tartışmasının kaydı, UR ve MiR sosyal medya kanallarında izlenebilir ve yakında buradan erişilebilir olacaktır.

Yeni Genel Merkez bilgileri

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