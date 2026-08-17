Zendure biedt kortingen tot 31% en besparingen tot € 538 om huishoudens te helpen zelfconsumptie te optimaliseren in aanloop naar de veranderende Nederlandse energiemarkt

AMSTERDAM, 17 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Met het naderende einde van de Nederlandse salderingsregeling per 1 januari 2027 wordt het opslaan en direct benutten van zelf opgewekte zonne-energie van cruciaal belang voor Nederlandse huishoudens. Tegen deze achtergrond lanceert Zendure, een wereldwijde pionier op het gebied van Plug-in HEMS (Home Energy Management Systems), zijn « Sunshine Sale ». Deze actieperiode loopt van 15 augustus tot en met 15 september 2026 en biedt aanzienlijke prijsvoordelen op SolarFlow-thuisbatterijsystemen en complete bundels.

De aanbiedingen omvatten:

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De timing van de actie sluit aan bij een belangrijke verandering op de Nederlandse energiemarkt. Wanneer de salderingsregeling stopt, wordt het aantrekkelijker voor huishoudens om meer van hun zelf opgewekte zonnestroom direct te verbruiken, in plaats van een overschot terug te leveren aan het elektriciteitsnet.

Daarmee komt ook thuisopslag nadrukkelijker in beeld, zowel voor huishoudens die al over zonnepanelen beschikken als voor mensen die voor het eerst zonnepanelen overwegen. Een batterij maakt het mogelijk om een deel van de opgewekte stroom op te slaan wanneer de zonneproductie hoog is en deze energie later op de dag te gebruiken.

De SolarFlow-systemen van Zendure zijn geschikt voor zowel bestaande als nieuwe pv-installaties. Het HEMS 2.0-energiemanagementsysteem houdt bij het laden en ontladen rekening met onder meer de hoeveelheid opgewekte zonne-energie, het energieverbruik in huis en de laadstatus van de batterij. Voor huishoudens met een dynamisch energiecontract kunnen ook de actuele elektriciteitsprijzen worden meegenomen.

De Sunshine Sale loopt van 14 augustus tot en met 31 augustus 2026.

Over Zendure

Zendure is een wereldwijde pionier in plug-in Home Energy Management Systemen (HEMS), met R&D- en operationele centra in Silicon Valley, de Greater Bay Area, Japan en Duitsland. De missie van Zendure is om huishoudens wereldwijd te voorzien van betrouwbare en betaalbare schone energie door de nieuwste EnergyTech toegankelijk te maken. Het baanbrekende SolarFlow balkonopslagsysteem verandert zonlicht in een veilige, betrouwbare en veerkrachtige energiebron voor het dagelijks leven.