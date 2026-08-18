Zendure zahajuje v Evropě Sluneční výprodej: ušetřete až 30 % na inteligentních úložných systémech SolarFlow
News provided byZendure
Aug 18, 2026, 02:39 ET
BERLÍN, 18. srpna 2026 /PRNewswire/ -- S příchodem pozdního léta, které nabízí skvělou příležitost co nejlépe využít poslední slunečné týdny sezóny, společnost Zendure, globální průkopník v oblasti plug-in (zásuvných) systémů pro správu domácí energie (HEMS), oficiálně zahájila svou akci Sluneční výprodej po celé Evropě. Kampaň potrvá do 31. srpna 2026 a nabízí výrazné cenové slevy, bezplatné příslušenství a exkluzivní balíčky v rámci své vlajkové řady systémů pro ukládání energie SolarFlow.
Přehled nabídek v rámci akce Sluneční výprodej:
- SolarFlow 2400 Pro se 4 solárními panely o výkonu 450 W za 1 439 eur místo 2 219 eur plus čtyři pozemní držáky v hodnotě 118 eur zdarma
- SolarFlow 800 Pro 2 se 2 solárními panely o výkonu 500 W za 1 268 eur místo 1 508 eur
- SolarFlow 4000 AC+ za 2 399 eur místo 2 599 eur
V rámci programu Elite 1000 Pioneer odměňuje společnost Zendure také prvních 1 000 zákazníků řady SolarFlow Mix. Každý, kdo si zakoupí dvě jednotky SolarFlow 4000 Mix AC+, obdrží zdarma PowerHub. Další informace najdete zde: https://zendure.com/pages/promotions
Více o řešeních pro akumulaci energie od společnosti Zendure:
SolarFlow 2400 Pro – výkonný systém pro akumulaci střídavého proudu určený pro balkonové a střešní fotovoltaické systémy. SolarFlow 2400 Pro je určen pro uživatele, kteří s vlastní výrobou solární energie teprve začínají nebo si chtějí vybudovat výkonný balkonový energetický systém. Systém kombinuje akumulátor, střídač a inteligentní správu energie v jediném zařízení. Každý ze čtyř nezávislých vstupů MPPT (sledování bodu maximálního výkonu) s výkonem 750 W umožňuje připojení více solárních panelů a optimalizuje výnos i v případě, že jsou panely orientovány různými směry nebo jsou částečně zastíněné. SolarFlow 2400 Pro zvládá vstupní výkon z fotovoltaiky až 3 000 W a disponuje integrovanou akumulační kapacitou 2,4 kWh. S přídavnými bateriemi AB3000L lze systém rozšířit na celkovou kapacitu až 16,8 kWh.
SolarFlow 4000 Mix Pro – pro komplexní fotovoltaické sestavy a vysoké požadavky na výkon. SolarFlow 4000 Mix Pro je určen pro větší domácnosti, které chtějí kombinovat různé fotovoltaické zdroje v jednom vysoce výkonném systému. Akumulační systém kombinuje přímý fotovoltaický vstup s kapacitou MPPT až 8 kW a střídavým vstupem až 5 kW, což umožňuje celkový fotovoltaický vstup až 13 kW. V režimu připojení k síti poskytuje trvalý výkon až 4 000 W, přičemž kapacitu akumulace lze rozšířit z 8 kWh až na 50 kWh. Díky tomu je SolarFlow 4000 Mix Pro obzvláště vhodný pro větší instalace, které kombinují například balkonové solární panely a střešní fotovoltaiku.
SolarFlow 4000 Mix AC+ – vysoce výkonné řešení pro akumulaci střídavého proudu určené pro stávající fotovoltaickou infrastrukturu. SolarFlow 4000 Mix AC+ je speciálně navržen pro integraci na straně střídavého proudu do stávajících solárních systémů, díky čemuž je ideální pro domácnosti, které chtějí výrazně navýšit akumulační kapacitu stávající fotovoltaické instalace. Prostřednictvím portu PV-IN systém podporuje vstupní výkon až 5 kW střídavého proudu a je kompatibilní s běžnými střídači. Díky nabíjecímu a vybíjecímu výkonu až 4 000 W a škálovatelné skladovací kapacitě od 8 do 50 kWh je určen pro vyšší spotřebu energie v domácnosti a větší požadavky na skladování energie.
PowerHub – centrální řídicí a propojovací jednotka pro celý energetický systém domácnosti. PowerHub není jen dalším řešením pro skladování energie, ale i centrálním řídicím uzlem ekosystému SolarFlow Mix. Propojuje výrobu z fotovoltaických systémů, úložné systémy SolarFlow Mix, síťovou energii, záložní napájení a regulovatelné spotřebiče, jako jsou tepelná čerpadla, nabíječky elektromobilů a zařízení pro inteligentní domácnost, a zároveň centrálně koordinuje toky energie v rámci celého systému. Do jednoho systému lze propojit až tři jednotky SolarFlow Mix, které poskytují až 12 kW trvalého výkonu a až 150 kWh úložné kapacity.
Inteligentní správa energie pomocí HEMS a ZenWave™
Řešení pro akumulaci energie SolarFlow využívají systém správy domácí energie (HEMS) společnosti Zendure založený na umělé inteligenci. Tento systém zohledňuje mimo jiné údaje o spotřebě, předpovědi počasí, stav nabití baterie a dynamické ceny elektřiny, aby automaticky optimalizoval nabíjení a vybíjení a v domácnosti využil co nejvíce vlastní solární energie. V kombinaci s dynamickým tarifem ZenWave™ od společnosti Zendure lze akumulační systémy nabíjet zejména v obdobích s nízkými cenami a uloženou energii využít později, když je elektřina z rozvodné sítě dražší.
O společnosti Zendure
Společnost Zendure je globálním průkopníkem v oblasti plug-in systémů pro správu energie v domácnosti (HEMS) s výzkumnými, vývojovými a provozními centry v Silicon Valley, v oblasti Velké zátoky v jižní Číně, v Japonsku a v Německu. Posláním společnosti Zendure je poskytovat spolehlivou a cenově dostupnou čistou energii pro domácnosti na celém světě prostřednictvím popularizace nejnovějších energetických technologií (EnergyTech). Její revoluční balkonový systém pro ukládání energie SolarFlow přeměňuje sluneční světlo na bezpečný, spolehlivý a odolný zdroj energie pro každodenní život.
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