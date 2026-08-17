Zendure запускает распродажу Sunshine Sale по всей Европе: сэкономьте до 30% на интеллектуальных комплектах для хранения SolarFlow

БЕРЛИН, 18 августа 2026 г. /PRNewswire/ -- В конце лета компания Zendure, мировой лидер в области подключаемых систем управления энергопотреблением для дома (Home Energy Management Systems, HEMS), предлагает прекрасную возможность максимально использовать последние солнечные недели сезона и официально запустила распродажу Sunshine Sale по всей Европе. Кампания, которая продлится до 31 августа 2026 года, предоставляет существенные ценовые скидки, бесплатные аксессуары и эксклюзивные пакетные пакеты в своей флагманской линейке накопителей энергии SolarFlow.

Обзор распродажи Sunshine Sale:

В рамках своей программы Elite 1000 Pioneer Program компания Zendure также вознаграждает первых 1000 клиентов серии SolarFlow Mix: любой, кто приобретет два устройства SolarFlow 4000 Mix AC+, получит PowerHub бесплатно. Дополнительная информация доступна здесь: https://zendure.com/pages/promotions

Подробнее о решениях Zendure для хранения данных:

SolarFlow 2400 Pro – мощная система хранения переменного тока для фотоэлектрических систем, устанавливаемых на балконах и крышах. Система SolarFlow 2400 Pro предназначена для новичков в производстве собственной солнечной энергии или для тех, кто хочет построить мощную балконную энергосистему. Система сочетает в себе хранение, инвертор и интеллектуальное управление энергией в одном устройстве. Четыре независимых входа MPPT мощностью 750 Вт каждый позволяют подключать несколько солнечных панелей и оптимизировать выход, даже если панели имеют разную ориентацию или частично затенены. SolarFlow 2400 Pro обрабатывает входную мощность фотоэлектрических элементов до 3000 Вт и имеет встроенную емкость хранения 2,4 кВтч. С дополнительными батареями AB3000L система может быть расширена до общей емкости до 16,8 кВтч.

SolarFlow 4000 Mix Pro – для сложных фотоэлектрических установок и высоких требований к мощности. Система SolarFlow 4000 Mix Pro предназначена для крупных домохозяйств, которые хотят объединить различные источники фотоэлектрической энергии в одну высокопроизводительную систему. Система хранения сочетает в себе прямой вход фотоэлектрической энергии с мощностью до 8 кВт MPPT и до 5 кВт переменного тока, что обеспечивает общий вход фотоэлектрической энергии до 13 кВт. При работе в сети она обеспечивает непрерывную мощность до 4000 Вт, а емкость хранилища может быть увеличена с 8 кВтч до 50 кВтч. Это делает SolarFlow 4000 Mix Pro особенно подходящей для крупных установок, которые сочетают в себе, например, солнечные панели на балконе и фотоэлектрические панели на крыше.

SolarFlow 4000 Mix AC+ – высокопроизводительное решение для хранения переменного тока для существующей фотоэлектрической инфраструктуры. Система SolarFlow 4000 Mix AC+ специально разработана для интеграции со стороны переменного тока в существующие солнечные системы, что делает ее идеальной для домашних хозяйств, которые хотят значительно увеличить емкость существующей фотоэлектрической установки. Через порт PV-IN система поддерживает вход переменного тока мощностью до 5 кВт и совместима с обычными инверторами. С мощностью зарядки и разрядки до 4000 Вт и масштабируемой емкостью хранения от 8 до 50 кВтч, она предназначена для более высокого потребления энергии в домашних хозяйствах и более высоких требований к хранению.

PowerHub – центральный блок управления и подключения для всей домашней энергосистемы: PowerHub — это не просто решение для хранения данных, а центр управления экосистемой SolarFlow Mix. Он соединяет фотоэлектрическую генерацию, системы хранения SolarFlow Mix, сетевое питание, резервное питание и управляемые нагрузки, такие как тепловые насосы, зарядные устройства для электромобилей и устройства для умного дома, при этом централизованно координируя потоки энергии по всей системе. До трех установок SolarFlow Mix могут быть объединены в одну систему, обеспечивая до 12 кВт непрерывной мощности и до 150 кВт емкости хранения.

Интеллектуальное управление энергией с помощью HEMS и ZenWave™

В решениях для хранения SolarFlow используется система управления энергопотреблением для дома (HEMS) на базе искусственного интеллекта Zendure. Она учитывает данные о потреблении, прогнозы погоды, уровень заряда батареи и динамические цены на электроэнергию, среди прочих факторов, чтобы автоматически оптимизировать зарядку и разрядку и использовать как можно больше собственной солнечной энергии в доме. В сочетании с ZenWave™, динамическим тарифом на электроэнергию Zendure, системы хранения могут заряжаться специально в периоды низких цен, а накопленная энергия используется позже, когда сетевое электричество дороже.

О компании Zendure

Zendure является мировым лидером в области подключаемых систем управления энергопотреблением для дома (Home Energy Management Systems, HEMS) ой с центрами НИОКР и операционной деятельности в Силиконовой долине, регионе Большого залива, Японии и Германии. Задачей компании Zendure является обеспечение домохозяйств во всем мире надежной и доступной, экологически чистой энергией за счет внедрения новейших энергетических технологий. Революционная балконная система накопления и хранения энергии SolarFlow преобразует солнечный свет в безопасный, надежный и устойчивый источник энергии для повседневной жизни.