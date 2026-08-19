Zendure wprowadza w Europie promocję Sunshine Sale: do 30% rabatu na inteligentne zestawy do magazynowania energii SolarFlow

BERLIN, 19 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Koniec lata to doskonała okazja do wykorzystania ostatnich słonecznych tygodni i właśnie teraz Zendure - światowy pionier w dziedzinie domowych systemów zarządzania energią typu Plug-in Home Energy Management Systems (HEMS) - oficjalnie wprowadza w całej Europie promocję Sunshine Sale. Kampania potrwa do 31 sierpnia 2026 r. i obejmie znaczne obniżki cen, bezpłatne akcesoria oraz specjalne pakiety zestawów w ramach flagowej gamy systemów magazynowania energii SolarFlow.

Promocja Sunshine Sale w skrócie:

W ramach programu Elite 1000 Pioneer Zendure nagradza również pierwszych 1000 klientów serii SolarFlow Mix: każdy, kto kupi dwa urządzenia SolarFlow 4000 Mix AC+, otrzyma bezpłatnie PowerHub. Więcej informacji na stronie internetowej: https://zendure.com/pages/promotions

Więcej na temat rozwiązań Zendure do magazynowania energii:

SolarFlow 2400 Pro - wydajny system magazynowania energii po stronie AC do balkonowych i dachowych instalacji fotowoltaicznych SolarFlow 2400 Pro jest przeznaczony dla użytkowników, którzy dopiero zaczynają samodzielnie wytwarzać energię słoneczną lub chcą zbudować wydajną balkonową instalację fotowoltaiczną. System łączy magazyn energii, falownik i inteligentne zarządzanie energią w jednym urządzeniu. Cztery niezależne wejścia MPPT o mocy znamionowej 750 W każde umożliwiają podłączenie wielu paneli fotowoltaicznych i optymalizację uzysku energii nawet wtedy, gdy panele mają różną orientację lub są częściowo zacienione. SolarFlow 2400 Pro obsługuje moc wejściową z instalacji PV do 3000 W i ma zintegrowany magazyn energii o pojemności 2,4 kWh. Dzięki dodatkowym akumulatorom AB3000L pojemność systemu można zwiększyć łącznie do 16,8 kWh.

SolarFlow 4000 Mix Pro - do złożonych instalacji PV i zastosowań wymagających dużej mocy: SolarFlow 4000 Mix Pro zaprojektowano z myślą o większych gospodarstwach domowych, które chcą połączyć różne źródła energii fotowoltaicznej w jednym wysokowydajnym systemie. System magazynowania energii łączy bezpośrednie wejście PV z mocą MPPT do 8 kW oraz wejściem AC o mocy do 5 kW, umożliwiając uzyskanie łącznej mocy wejściowej PV do 13 kW. W trybie pracy z podłączeniem do sieci zapewnia do 4000 W mocy ciągłej, natomiast pojemność magazynu energii można zwiększyć z 8 kWh do maksymalnie 50 kWh. Dzięki temu SolarFlow 4000 Mix Pro szczególnie dobrze sprawdza się w większych instalacjach łączących na przykład balkonową instalację fotowoltaiczną z instalacją dachową.

SolarFlow 4000 Mix AC+ - wysokowydajne rozwiązanie do magazynowania energii po stronie AC przeznaczone do istniejących instalacji PV: SolarFlow 4000 Mix AC+ zaprojektowano specjalnie z myślą o integracji po stronie AC z istniejącymi instalacjami fotowoltaicznymi, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych, które chcą znacząco zwiększyć pojemność magazynowania energii w już działającej instalacji PV. Za pośrednictwem portu PV-IN system obsługuje wejście AC o mocy do 5 kW i jest kompatybilny z powszechnie stosowanymi falownikami. Dzięki mocy ładowania i rozładowania do 4000 W oraz skalowalnej pojemności magazynu od 8 do 50 kWh system został zaprojektowany z myślą o gospodarstwach domowych o większym zużyciu energii i większym zapotrzebowaniu na magazynowanie.

PowerHub - centralna jednostka sterująca i połączeniowa całego domowego systemu energetycznego: PowerHub nie jest kolejnym magazynem energii, lecz centralnym węzłem sterującym ekosystemu SolarFlow Mix. Łączy źródła energii fotowoltaicznej, systemy magazynowania SolarFlow Mix, zasilanie z sieci, zasilanie rezerwowe oraz sterowalne odbiorniki, takie jak pompy ciepła, ładowarki do pojazdów elektrycznych i urządzenia inteligentnego domu, a jednocześnie centralnie koordynuje przepływy energii w całym systemie. W jednym systemie można połączyć maksymalnie trzy jednostki SolarFlow Mix, uzyskując do 12 kW mocy ciągłej oraz do 150 kWh pojemności magazynowania energii.

Inteligentne zarządzanie energią z wykorzystaniem HEMS i ZenWave™

Rozwiązania SolarFlow do magazynowania energii wykorzystują system zarządzania energią w domu Zendure HEMS, oparty na sztucznej inteligencji. Uwzględnia on między innymi dane dotyczące zużycia energii, prognozy pogody, poziom naładowania akumulatora oraz dynamiczne ceny energii elektrycznej, aby automatycznie optymalizować ładowanie i rozładowanie oraz maksymalizować wykorzystanie w domu samodzielnie wytworzonej energii słonecznej. W połączeniu z ZenWave™ - dynamiczną taryfą energii elektrycznej Zendure - magazyny energii mogą być ładowane w okresach niskich cen, a zgromadzona energia wykorzystywana później, gdy energia elektryczna z sieci jest droższa.

Zendure

Zendure jest światowym pionierem w dziedzinie podłączanych do sieci domowych systemów zarządzania energią (HEMS), posiadającym centra badawczo-rozwojowe i operacyjne w Dolinie Krzemowej, regionie Greater Bay Area, Japonii i Niemczech. Misją Zendure jest dostarczanie niezawodnej i przystępnej cenowo energii dla gospodarstw domowych na całym świecie poprzez popularyzację najnowszych technologii energetycznych. Rewolucyjny balkonowy system magazynowania energii SolarFlow przekształca energię słoneczną w bezpieczne, niezawodne i odporne źródło energii do codziennego użytku.