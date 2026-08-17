Fin d'été : Zendure lance sa « Sunshine Sale » et propose jusqu'à 780 € de remise sur ses solutions de stockage solaire SolarFlow

PARIS, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les dernières semaines ensoleillées de l'été touchent à leur fin, les foyers équipés de panneaux solaires cherchent de plus en plus à mieux valoriser l'électricité qu'ils produisent, notamment en stockant l'énergie excédentaire afin de l'utiliser ultérieurement. Dans ce contexte d'accélération de l'autoconsommation, Zendure, pionnier mondial des systèmes de gestion intelligente de l'énergie domestique (Plug-in HEMS), annonce le lancement de sa campagne promotionnelle « Sunshine Sale », qui se tient du 14 au 31 août 2026, avec des réductions exceptionnelles sur plusieurs solutions de stockage solaire de sa gamme SolarFlow.

Les offres comprennent :

SolarFlow 2400 Pro avec 4 panneaux solaires de 450 W à 1 439 € au lieu de 2 219 € , soit 780 € d'économie , avec quatre supports au sol d'une valeur de 145,99 € offerts .

à , soit , avec quatre supports au sol d'une valeur de . SolarFlow 2400 AC+ à 1 079 € au lieu de 1 279 € , soit 200 € d'économie .

à , soit . SolarFlow 1600 AC+ avec 1 × AB2000L à 959 € au lieu de 1 678 € , soit 719 € d'économie .

à , soit . SolarFlow 800 Plus avec 2 panneaux solaires de 500 W à 719 € au lieu de 999 € , soit 280 € d'économie .

à , soit . Pendant toute la durée de l'opération, les clients achetant un SolarFlow 1600 AC+ peuvent ajouter une multiprise pour seulement 1 €. Pour l'achat d'un SolarFlow 2400 AC+ ou d'un SolarFlow 2400 Pro, ils peuvent ajouter au choix un compteur électrique ou une multiprise pour seulement 1 €.

Découvrez toutes les offres de la Sunshine Sale ici.

Au-delà de cette opération promotionnelle, ces offres répondent à une problématique plus large pour les foyers équipés de panneaux solaires : comment maximiser la valeur de l'électricité produite à domicile lorsque la production solaire et la consommation du foyer ne coïncident pas ?

Le stockage sur batterie permet de conserver l'électricité solaire excédentaire produite pendant la journée afin de l'utiliser ultérieurement, notamment le soir, lorsque la consommation du foyer augmente généralement. Pour les ménages qui envisagent de s'équiper de panneaux solaires ou d'ajouter une solution de stockage à une installation existante, la fin de l'été constitue ainsi un moment opportun pour évaluer les différentes solutions disponibles avant l'arrivée de l'automne et de l'hiver.

La gamme proposée dans le cadre de la Sunshine Sale répond à différents besoins énergétiques, des solutions de stockage solaire haute performance aux modèles d'entrée de gamme plus accessibles.

Le SolarFlow 2400 Pro se distingue par sa puissance et ses capacités de production solaire. Il prend en charge jusqu'à 3 000 W d'entrée PV, grâce à quatre MPPT indépendants de 750 W, ce qui le rend particulièrement adapté aux installations comportant plusieurs orientations de panneaux ou soumises à un ombrage partiel.

Le SolarFlow 2400 AC+ est une solution de stockage premium en couplage AC conçue pour moderniser facilement les installations photovoltaïques en toiture existantes. Avec jusqu'à 3 200 W de puissance d'entrée AC et une puissance de décharge batterie de 2 400 W, il permet aux foyers d'ajouter une capacité de stockage importante sans modification majeure de leur installation solaire existante. Ces caractéristiques sont cohérentes avec le positionnement du produit présenté dans le communiqué de lancement de la gamme.

Pour les foyers recherchant une solution plus compacte, le SolarFlow 1600 AC+ constitue une solution flexible en couplage AC, facile à intégrer à une installation photovoltaïque existante. Il offre jusqu'à 1 600 W de puissance AC bidirectionnelle ainsi qu'une capacité de batterie extensible.

Enfin, le SolarFlow 800 Plus constitue la solution la plus accessible pour entrer dans l'univers du stockage solaire pour balcon. Il associe un onduleur de 800 W, une batterie intégrée de 1,92 kWh et jusqu'à 1 500 W d'entrée solaire. Sa faible tension de démarrage de 14 V lui permet également de produire de l'énergie dans des conditions de faible luminosité.

La Sunshine Sale de Zendure se poursuit jusqu'au 31 août 2026.

À propos de Zendure

Zendure est un pionnier mondial des systèmes de gestion de l'énergie domestique plug-in (HEMS), avec des centres de R&D et d'opérations dans la Silicon Valley, la Greater Bay Area, au Japon et en Allemagne. La mission de Zendure est d'apporter une énergie propre fiable et abordable aux foyers du monde entier, en rendant accessible la dernière génération de technologies énergétiques. Son système révolutionnaire SolarFlow pour balcon transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour le quotidien.