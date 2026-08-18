Zendure spúšťa akciu Sunshine Sale po celej Európe: ušetrite až 30 % na balíkoch inteligentného úložiska SolarFlow

BERLÍN, 18. august 2026 /PRNewswire/ – Ako sa blíži koniec leta, ktorý ponúka vynikajúcu príležitosť čo najlepšie využiť posledné slnečné týždne sezóny, spustila spoločnosť Zendure, globálny priekopník v oblasti systémov energetického manažmentu pre domácnosti (HEMS), oficiálne svoju akciu Sunshine Sale po celej Európe. Kampaň, ktorá potrvá do 31. augusta 2026, ponúka výrazné zľavy, bezplatné príslušenstvo a exkluzívne balíčky v rámci vlajkovej rady úložísk energie SolarFlow.
Ponuka Sunshine Sale v skratke:
- SolarFlow 2400 Pro so 4 solárnymi panelmi × 450 W za 1 439 € namiesto 2 219 € plus štyri držiaky na zem v hodnote 118 € zadarmo
- SolarFlow 800 Pro 2 s 2 × 500 W solárnymi panelmi za 1 268 €, namiesto 1 508 €
- SolarFlow 4000 AC+ za 2 399 € namiesto 2 599 €
V rámci svojho programu Elite 1000 Pioneer Program odmeňuje Zendure aj prvých 1 000 zákazníkov série SolarFlow Mix: Každý, kto si kúpi dve jednotky SolarFlow 4000 Mix AC+, dostane zadarmo PowerHub. Ďalšie informácie sú k dispozícii tu: https://zendure.com/pages/promotions
Viac informácií o úložných riešeniach od spoločnosti Zendure:
SolarFlow 2400 Pro – výkonný systém skladovania striedavého prúdu pre balkónové a strešné fotovoltické systémy: SolarFlow 2400 Pro je určený pre používateľov, ktorí s výrobou vlastnej solárnej energie ešte len začínajú, prípadne si chcú vybudovať výkonný systém napájania na balkóne. Systém kombinuje úložisko, invertor a inteligentné spravovanie energie v jedinom zariadení. Štyri nezávislé vstupy MPPT s výkonom 750 W umožňujú pripojenie viacerých solárnych panelov a optimalizujú výnos, aj keď sú panely rôzne orientované alebo čiastočne zatienené. SolarFlow 2400 Pro zvláda vstupný fotovoltický výkon až 3 000 W, s integrovanou akumulačnou kapacitou 2,4 kWh. S dodatočnými batériami AB3000L je možné systém rozšíriť na celkovú kapacitu až 16,8 kWh.
SolarFlow 4000 Mix Pro – pre komplexné fotovoltické systémy a vysoké požiadavky na výkon: SolarFlow 4000 Mix Pro je určený pre väčšie domácnosti, ktoré chcú kombinovať rôzne fotovoltické zdroje v jedinom vysoko výkonnom systéme. Systém úložiska kombinuje priamy fotovoltický vstup s kapacitou MPPT až 8 kW a striedavým vstupom až 5 kW, čo umožňuje celkový fotovoltický vstup až 13 kW. V režime pripojenom k sieti poskytuje nepretržitý výkon až 4 000 W, pričom úložnú kapacitu je možné rozšíriť z 8 kWh až na 50 kWh. Vďaka tomu je SolarFlow 4000 Mix Pro obzvlášť vhodný pre väčšie sústavy, ktoré kombinujú napríklad balkónové solárne panely so strešnými fotovoltickými panelmi.
SolarFlow 4000 Mix AC+ – vysokovýkonné riešenie na skladovanie striedavého prúdu pre existujúcu fotovoltickú infraštruktúru: SolarFlow 4000 Mix AC+ je špeciálne navrhnutý pre integráciu na strane striedavého prúdu do existujúcich solárnych systémov. Je tak ideálny pre domácnosti, ktoré chcú výrazne zvýšiť skladovaciu kapacitu existujúcej fotovoltickej sústavy. Prostredníctvom portu PV-IN systém podporuje až 5 kW striedavého vstupu a je kompatibilný s bežnými invertormi. S nabíjacím a vybíjacím výkonom až 4 000 W a škálovateľnou úložnou kapacitou od 8 do 50 kWh je určená pre vyššiu spotrebu energie v domácnostiach a väčšie požiadavky na úložný priestor.
PowerHub – centrálna riadiaca a pripájacia jednotka pre celý domáci energetický systém: PowerHub nie je ďalšie úložné riešenie, je to centrálne riadiace centrum ekosystému SolarFlow Mix. Prepája výrobu fotovoltickej energie, úložné systémy SolarFlow Mix, napájanie zo siete, záložné napájanie a ovládateľné záťaže, ako sú tepelné čerpadlá, nabíjačky elektromobilov či inteligentné domáce zariadenia, pričom centrálne koordinuje toky energie v celom systéme. Do jedného systému je možné skombinovať až tri jednotky SolarFlow Mix, ktoré poskytujú nepretržitý výkon až 12 kW a akumulačnú kapacitu až 150 kWh.
Inteligentné spravovanie energie s HEMS a ZenWave™
Riešenia úložiska SolarFlow využívajú systém spravovania energie v domácnosti (HEMS) od spoločnosti Zendure s AI. Zohľadňuje údaje o spotrebe, predpovede počasia, úroveň nabitia batérie a dynamické ceny elektriny, ako aj ďalšie faktory, aby automaticky optimalizoval nabíjanie a vybíjanie a využil v domácnosti čo najviac vlastnej solárnej energie. V kombinácii so ZenWave™, dynamickou tarifou elektriny od spoločnosti Zendure, je možné úložné systémy nabíjať cielene v časoch s nízkymi cenami a uloženú energiu použiť neskôr, keď je elektrina zo siete drahšia.
O spoločnosti Zendure
Zendure je globálnym priekopníkom v oblasti plug-in systémov na správu energie v domácnosti (HEMS) s centrami výskumu, vývoja a prevádzky v Silicon Valley, oblasti Greater Bay Area, Japonsku a Nemecku. Poslaním spoločnosti Zendure je dodávať spoľahlivú a cenovo dostupnú čistú energiu pre domácnosti na celom svete popularizáciou najnovších energetických technológií. Jeho revolučný systém skladovania energie SolarFlow pre balkóny premieňa slnečné svetlo na bezpečný, spoľahlivý a odolný zdroj energie pre každodenný život.
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