KuCoin kunngjør en 10 millioner dollars airdrop i KCS og BTC som en samfunnsstøtte

VICTORIA, Seychellene, 29. mars 2024 /PRNewswire/ -- KuCoin, en ledende global kryptobørs, kunngjorde nettopp et banebrytende initiativ – en airdrop på 10 millioner dollar i BTC og KCS til brukerne sine, for å vise sin takknemlighet for lojaliteten og støtten. Som People's Exchange er KuCoin forpliktet til å forbedre brukeropplevelsen og styrke tilliten i samfunnet. Johnny Lyu, administrerende direktør i KuCoin, skisserte motivasjonene bak initiativet og utstedte et brev fra direktøren til brukere og støttespillere til den ledende kryptobørsen.

Kjære brukere og tilhengere av KuCoin,

Jeg vil gjerne uttrykke min takknemlighet til alle KuCoin-brukere, for støtten, tilliten og fellesskapet de siste dagene, samt de siste sju årene. Vi skal definitivt sikre sikkerheten til brukernes verdier som alltid, og overholde alle forordninger, for å opprettholde tilliten vår.

Som alle vet, har reisen til KuCoin ikke gått på skinner. I disse sju årene har vi møtt mange utfordringer, akkurat som resten av den turbulente kryptoindustrien. Hver gang vi har hatt en av disse bølgedalene, har det oppstått tvil og bekymringer. Men ved å holde fast ved vår grunnleggende overbevisning og en positiv visjon for bransjen, har vi vokst oss sterkere etter hver utfordring vi har forsert, og vi har vunnet tilliten til flere brukere og forretningspartnere underveis.

Helt fra start har KuCoin sin oppgave vært å vokse sammen med kryptoindustrien og å oppnå en global anerkjennelse, aksept og kjærlighet for denne sektoren. Vårt engasjement for å øke kundenes verdier har hele tiden vært ledende. I begynnelsen av oktober i 2017, helt i oppstarten av KuCoin, tok vi den unike avgjørelsen i bransjen om å proaktivt anskaffe og kompensere brukere i store mengder på grunn av den unormale strykningen av CFD-prosjektet. Denne handlingen av proaktiv kompensasjon markerte opprinnelsen til tittelen "People's Exchange" – et vitnesbyrd om samfunnets opprinnelige bekreftelse av oss. Vi har alltid verdsatt denne sjeldne tilliten, og vi er stolte over å bli kalt "People's Exchange".

Nylig, den 26. og 27. mars, opplevde noen brukere lengre ventetider enn forventet i uttaksprosessen. Som "People's Exchange" føler vi at vi har ekstra stort ansvar for denne ulempen, og ønsker oppriktig å be om unnskyldning.

For å uttrykke vår dype takknemlighet for din støtte og tålmodighet, vil KuCoin lansere en spesiell airdrop-event på totalt 10 millioner amerikanske dollar i KCS og BTC. Vi håper at vi gjennom dette initiativet kan uttrykke vår takknemlighet for støtten fra våre lojale brukere. Jeg vil takke for din forståelse og støtte. KuCoin vil fortsette å strebe etter høyere kvalitet og sikrere tjenester, og vokse sammen med dere.

Reglene vil bli annonsert offisielt innen 3 dager, men vær oppmerksom på enhver form for svindel.

Hjertelig takk, og et ønske om videre gode opplevelser med KuCoin! Vi inviterer deg også til å bli med oss og oppleve den gradvise blomstringen av hele kryptoindustrien, hele veien til å forandre verden!

Vennlig hilsen

Johnny Lyu, administrerende direktør for KuCoin

Om KuCoin

KuCoin ble lansert i september 2017, og er en global kryptovalutabørs med sitt operative hovedkvarter på Seychellene. Som en brukerorientert plattform med fokus på samhold og tiltak for fellesskapet, kan den tilby over 800 digitale aktiva, og tilbyr for tiden Spot trading, Margin trading, P2P Fiat trading, Futures trading og Staking til sine 30 millioner brukere i mer enn 200 land og regioner. KuCoin er for øyeblikket en av de åtte beste kryptobørsene. I 2023 ble KuCoin kåret til en av de beste kryptobørsene av Forbes og anerkjent som en høyt anbefalt global børs i Finder's 2023 Global Cryptocurrency Trading Platform Awards. Les mer på https://www.kucoin.com/.

Bilde – https://mma.prnewswire.com/media/2373743/KuCoin_Airdrop.jpg

Logo https://mma.prnewswire.com/media/2356857/KuCoin_Horizontal_Green_LOGO_Logo.jpg