KuCoin объявляет о выделении 10 миллионов долларов в KCS и BTC за поддержку сообщества

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 29 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- KuCoin, ведущая мировая криптобиржа, только что объявила о революционной инициативе — выпустить 10 миллионов долларов в BTC и KCS для своих пользователей в знак признательности за их постоянную поддержку. Будучи «народной биржей», KuCoin стремится улучшать пользовательский опыт и укреплять доверие среди своего сообщества. Изложив мотивы этой инициативы, Джонни Лю (Johnny Lyu), генеральный директор KuCoin, направил письмо пользователям и почитателям ведущей криптобиржи.

Уважаемые пользователи и почитатели KuCoin!

Я хотел бы выразить благодарность всем пользователям KuCoin за вашу поддержку, доверие и отношение в течение последних нескольких дней, а также за последние 7 лет. Мы, как всегда, гарантируем безопасность пользовательских активов и соблюдаем правила, чтобы оправдать доверие.

Как всем известно, путешествие KuCoin не было гладким. За семь лет мы столкнулись с многочисленными проблемами, такими как бурное развитие всей криптоиндустрии. Каждый раз, когда мы переживали эти взлеты и падения, возникали сомнения и опасения. Тем не менее, оставаясь верными нашим основным убеждениям и придерживаясь позитивного видения отрасли, мы становимся сильнее с каждым преодоленным вызовом, завоевывая доверие все большего числа пользователей и отраслевых партнеров на этом пути.

С самого начала миссия KuCoin заключалась в том, чтобы расти вместе с криптоиндустрией и способствовать глобальному признанию, принятию и любви к этому сектору. Наша приверженность ценностям пользователей всегда была руководящим принципом. В первые дни октября 2017 года, на самой ранней стадии KuCoin, мы приняли беспрецедентное в отрасли решение — активно привлекать и выполнять компенсации пользователям в больших объемах из-за аномального делистинга проекта CFD. Эта упреждающая компенсация породила происхождение названия «народная биржа» — свидетельство первоначального отношения сообщества к нам. Мы всегда дорожили этим редким доверием, и «народная биржа» — самое ценное для нас.

Недавно, 26 и 27 марта, некоторые пользователи столкнулись с более длительным, чем ожидалось, временем ожидания во время процесса вывода средств. Как «народная биржа» мы чувствуем глубокую ответственность за эти неудобства и приносим искренние извинения.

Чтобы выразить нашу глубокую благодарность за вашу поддержку и терпение, KuCoin запустит специальное мероприятие по раздаче токенов на общую сумму 10 миллионов долларов США в KCS и BTC. Надеемся, что благодаря этой инициативе мы сможем выразить благодарность за поддержку наших лояльных пользователей. Благодарим за понимание и поддержку. KuCoin будет продолжать стремиться к более высокому качеству и более безопасным услугам, развиваясь вместе с вами.

Правила будут объявлены официально в течение 3 дней, остарегайтесь различных видов мошенничества.

Огромное спасибо, мы желаем вам приятных впечатлений с KuCoin! Мы также приглашаем вас присоединиться к нам и стать свидетелями постепенного расцвета всей криптоиндустрии, вплоть до изменения мира!

С уважением,

Джонни Лю, генеральный директор KuCoin

О KuCoin

Запущенная в сентябре 2017 года, KuCoin — это глобальная криптовалютная биржа со штаб-квартирой на Сейшельских островах. Как платформа, ориентированная на пользователей и уделяющая приоритетное внимание инклюзивности и охвату сообщества, она предлагает более 800 цифровых активов и в настоящее время осуществляет спотовые сделки, маржинальные сделки, фиатные P2P-сделки, фьючерсные сделки и стейкинг для 30 миллионов своих пользователей в более чем 200 странах и регионах мира. KuCoin в настоящее время входит в топ-8 криптобирж. В 2023 году KuCoin была признана одной из лучших криптовалютных бирж по версии Forbes и заняла высокое место в конкурсе Finder 2023 Global Cryptocurrency Trading Platform Awards. Подробнее на сайте https://www.kucoin.com/.

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