KuCoin, Topluluk Desteği için KCS ve BTC'de 10 Milyon Dolarlık Teşekkür Airdropu'nu Duyurdu

VICTORIA, Seyşeller, 28 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Önde gelen bir küresel kripto borsası olarak KuCoin, çığır açan bir girişim olan: sürekli desteklerinden dolayı takdir göstergesi olarak kullanıcılarına BTC ve KCS cinsinden, 10 milyon dolarlık airdropu duyurdu. Halk Borsası olarak KuCoin, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve topluluğu arasındaki güveni güçlendirmeye kararlı. Girişimin arkasındaki motivasyonları özetleyen KuCoin CEO'su Johnny Lyu, önde gelen kripto borsasının kullanıcılarına ve destekçilerine bir CEO mektubu yayınladı.

Değerli KuCoin Kullanıcıları ve Destekçileri,

Tüm KuCoin kullanıcılarına, son birkaç günde ve son 7 yılda gösterdiğiniz destek, güven ve yol arkadaşlığınız için şükranlarımı sunmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi kullanıcı varlıklarının güvenliğini mutlaka sağlayacağız ve güvenimizi yerine getirmek için düzenlemelere uyacağız.

Herkesin bildiği gibi KuCoin'in yolculuğu pek de sorunsuz gitmedi. Yedi yıl boyunca, tüm kripto endüstrisinin çalkantılı gelişimine benzer şekilde çok sayıda zorlukla karşılaştık. Her seferinde bu iniş çıkışları atlattırken, şüpheler ve endişeler ortaya çıktı. Ancak, temel inançlarımıza sadık kalarak ve sektör için olumlu bir vizyona tutunarak, üstesinden geldiğimiz her zorlukta daha da güçlendik ve bu süreçte daha fazla kullanıcının ve sektör ortağının güvenini kazandık.

KuCoin'in misyonu en başından beri kripto endüstrisiyle birlikte büyümek ve bu sektöre yönelik küresel tanınırlığı, kabulü ve sevgiyi artırmak olmuştur. Kullanıcı değerine olan bağlılığımız her zaman yol gösterici ilkemiz olmuştur. Ekim 2017'nin ilk günlerinde, KuCoin'in çok erken bir aşamasında, CFD projesinin anormal bir şekilde listeden çıkarılması nedeniyle proaktif olarak büyük miktarlarda kullanıcı kazanmak ve tazminat ödemek için sektörde benzeri görülmemiş bir karar aldık. Bu proaktif tazminat eylemi, topluluğun bizi ilk kez onayladığının bir kanıtı olan "Halkın Borsası" unvanının kökenini oluşturdu. Bu nadir güvene her zaman değer verdik ve "Halkın Borsası" olmak bizim en gurur duyduğumuz etiketimizdir.

Son günlerde, 26 ve 27 Mart tarihlerinde, bazı kullanıcılar para çekme işlemi sırasında beklenenden daha uzun bekleme süreleri yaşamıştır. "Halk Borsası" olarak, bu rahatsızlıktan dolayı derin bir sorumluluk hissediyor ve içtenlikle özür diliyoruz.

Desteğiniz ve sabrınız için derin minnettarlığımızı ifade etmek amacıyla KuCoin, KCS ve BTC cinsinden toplam 10 milyon Dolar tutarında özel bir airdrop etkinliği başlatacak. Bu girişim sayesinde, sadık kullanıcılarımızın desteğine olan minnettarlığımızı ifade edebileceğimizi umuyoruz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz. KuCoin, sizlerle birlikte büyüyerek daha kaliteli ve daha güvenli hizmetler için çaba göstermeye devam edecektir.

Kurallar 3 gün içinde resmi olarak açıklanacaktır, lütfen her türlü dolandırıcılığa karşı dikkatli olun.

Yürekten teşekkür eder ve KuCoin ile keyifli bir deneyim yaşamanızı dileriz! Ayrıca sizi, tüm kripto endüstrisinin kademeli olarak gelişmesine ve dünyayı değiştirmesine tanıklık etmek için bize katılmaya davet ediyoruz!

İçtenlikle,

KuCoin'in CEO'su Johnny Lyu

KuCoin Hakkında

Eylül 2017'de faaliyete geçen KuCoin, operasyonel merkezi Seyşeller'de bulunan küresel bir kripto para borsasıdır. Kapsayıcılık ve topluluk eylemi erişimine odaklanan kullanıcı odaklı bir platform olarak 800'den fazla dijital varlık sunuyor ve şu anda 200'den fazla ülkede 30 milyon kullanıcısına Spot ticaret, Marj ticareti, P2P Fiat ticareti, Vadeli işlem ticareti ve Staking sağlıyor. ve bölgeler. KuCoin şu anda en iyi 8 kripto borsasından biridir. KuCoin, 2023 yılında Forbes tarafından En İyi Kripto Borsalarından biri seçildi ve Finder'ın 2023 Küresel Kripto Para Birimi Ticaret Platformu Ödülleri'nde yüksek övgüye değer küresel bir borsa olarak kabul edildi. Daha fazla bilgiyi https://www.kucoin.com/ adresinde bulabilirsiniz.

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