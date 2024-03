KuCoin anuncia um lançamento aéreo de gratidão de 10 milhões de dólares em KCS e BTC para apoio da comunidade

VICTORIA, Seychelles, 28 de março de 2024 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma bolsa de criptomoedas líder global, acaba de anunciar uma iniciativa inovadora - um lançamento aéreo de US$ 10 milhões em BTC e KCS para os seus utilizadores como um sinal de agradecimento pelo seu apoio contínuo. Como a Bolsa do Povo, a KuCoin está empenhada em melhorar a experiência do utilizador e reforçar a confiança entre a sua comunidade. Delineando as motivações por trás da iniciativa, Johnny Lyu, CEO da KuCoin, emitiu uma carta do CEO aos utilizadores e apoiantes da principal bolsa de criptomoedas.

Caros utilizadores e apoiantes da KuCoin,

Gostaria de expressar a minha gratidão a todos os utilizadores da KuCoin , pelo vosso apoio, confiança e companheirismo durante os últimos dias, bem como nos últimos 7 anos. Garantiremos absolutamente a segurança dos bens dos utilizadores como sempre e cumpriremos os regulamentos para cumprir a nossa confiança.

Como toda a gente sabe, a viagem da KuCoin não tem sido fácil. Ao longo de sete anos, enfrentámos inúmeros desafios, tal como o desenvolvimento tumultuoso de todo o setor das criptomoedas. De cada vez que passámos por estes altos e baixos, surgiram dúvidas e preocupações. No entanto, mantendo-nos fiéis às nossas crenças fundamentais e agarrados a uma visão positiva para a indústria, tornámo-nos mais fortes a cada desafio superado, ganhando a confiança de mais utilizadores e parceiros da indústria ao longo do caminho.

Desde o início, a missão da KuCoin tem sido crescer ao lado da indústria das criptomoedas e impulsionar o reconhecimento global, a aceitação e o amor por este setor. O nosso compromisso com o valor para o utilizador foi sempre o nosso princípio orientador. Nos primeiros dias de outubro de 2017, na fase inicial da KuCoin, tomámos a decisão sem precedentes na indústria de adquirir e compensar proativamente os utilizadores em grandes quantidades devido à retirada anormal do projeto CFD. Este ato de compensação pró-ativa marcou a origem do título de "Bolsa do Povo" - um testemunho da afirmação original da comunidade em relação a nós. Sempre valorizámos esta rara confiança e o facto de sermos a "Bolsa do Povo" é o nosso maior orgulho.

Recentemente, nos dias 26 e 27 de março, alguns utilizadores tiveram de esperar mais tempo do que o previsto durante o processo de levantamento. Enquanto "Bolsa do Povo", sentimos uma profunda responsabilidade por este incómodo e gostaríamos de apresentar as nossas sinceras desculpas.

Para expressar a nossa profunda gratidão pelo vosso apoio e paciência, a KuCoin vai lançar um evento especial de lançamento aéreo totalizando 10 milhões de USD em KCS e BTC. Esperamos que, através desta iniciativa, possamos expressar a nossa gratidão pelo apoio dos nossos fiéis utilizadores. Obrigado pela sua compreensão e apoio. A KuCoin continuará a esforçar-se por obter serviços de maior qualidade e mais seguros, crescendo juntamente consigo.

As regras serão anunciadas oficialmente no prazo de 3 dias, pelo que deverá estar atento a qualquer forma de burla.

Agradecemos sinceramente e desejamos-lhe uma experiência agradável com a KuCoin! Convidamo-lo também a juntar-se a nós para assistir ao florescimento gradual de toda a indústria das criptomoedas, até à mudança do mundo!

Com os melhores cumprimentos,

Johnny Lyu, Diretor Executivo da KuCoin

Sobre a KuCoin

Lançada em setembro de 2017, a KuCoin é uma bolsa global de criptomoedas com sede operacional nas Seychelles. Sendo uma plataforma orientada para o utilizador, centrada na inclusão e no alcance da ação comunitária, oferece mais de 800 ativos digitais e, atualmente, proporciona negociação à vista, negociação em margem, negociação P2P Fiat, negociação de futuros e staking aos seus 30 milhões de utilizadores em mais de 200 países e regiões. A KuCoin é atualmente uma das 8 principais bolsas de criptomoedas. Em 2023, a KuCoin foi nomeada uma das Melhores Bolsas de Criptomoedas pela Forbes e reconhecida como uma bolsa global altamente recomendada nos Finder's 2023 Global Cryptocurrency Trading Platform Awards. Mais informações em https://www.kucoin.com/.

