KuCoin kondigt $ 10 miljoen Airdrop aan in KCS en BTC uit dankbaarheid voor steun van de gemeenschap

VICTORIA, Seychellen, 28 maart 2024 /PRNewswire/ -- KuCoin, een toonaangevende wereldwijde cryptobeurs, heeft zojuist een baanbrekend initiatief aangekondigd - een airdrop van 10 miljoen dollar in BTC en KCS aan zijn gebruikers als blijk van waardering voor hun voortdurende steun. Als de People's Exchange is KuCoin toegewijd aan het verbeteren van de gebruikerservaring en het versterken van het vertrouwen binnen de gemeenschap. Johnny Lyu, CEO van KuCoin, lichtte de beweegredenen achter het initiatief toe in een CEO brief aan gebruikers en supporters van de toonaangevende cryptobeurs.

Beste gebruikers en supporters van KuCoin,

Ik wil graag mijn dank uitspreken aan alle KuCoin gebruikers, voor jullie steun, vertrouwen en kameraadschap, niet alleen gedurende de afgelopen dagen, maar ook in de afgelopen zeven jaar. We zullen de veiligheid van gebruikersactiva zoals altijd absoluut waarborgen en de regelgeving naleven om ons vertrouwen waar te maken.

Zoals iedereen weet, is de reis van KuCoin niet van een leien dakje gegaan. In zeven jaar tijd zijn we geconfronteerd met talloze uitdagingen, net als de tumultueuze ontwikkeling van de hele crypto-industrie. Telkens als we deze ups en downs doorstaan, komen er twijfels en zorgen naar boven. Maar door trouw te blijven aan onze kernovertuigingen en vast te houden aan een positieve visie voor de branche, zijn we met elke uitdaging sterker geworden en hebben we het vertrouwen van meer gebruikers en partners in de branche verdiend.

Vanaf het begin is het de missie van KuCoin geweest om samen met de crypto-industrie te groeien en om wereldwijde erkenning, acceptatie en liefde voor deze sector te stimuleren. Ons streven naar waarde voor de gebruiker is altijd onze leidraad geweest. In de vroege dagen van oktober 2017, in het zeer vroege stadium van KuCoin, hebben we de ongekende beslissing in de industrie genomen om proactief een groot aantal gebruikers te werven en deze te compenseren vanwege de abnormale delisting van het CFD-project. Deze daad van proactieve compensatie markeerde de oorsprong van de titel "People's Exchange" - een bewijs hoe de gemeenschap ons in het begin heeft erkend. We hebben dit zeldzame vertrouwen altijd gekoesterd en we zijn er trots op dat we "People's Exchange" zijn.

Onlangs, op 26 en 27 maart, ondervonden sommige gebruikers wachttijden die langer dan gebruikelijk zijn voor het opnameproces. Als "People's Exchange" voelen we ons diep verantwoordelijk voor dit ongemak en willen we onze oprechte excuses aanbieden.

Om onze diepe dankbaarheid voor uw steun en geduld uit te drukken, lanceert KuCoin een speciaal airdrop-evenement van in totaal 10 miljoen USD in KCS en BTC. We hopen dat we met dit initiatief onze dankbaarheid voor de steun van onze trouwe gebruikers kunnen uiten. Bedankt voor uw begrip en steun. KuCoin zal blijven streven naar hogere kwaliteit en veiligere diensten en samen met u groeien.

De regels worden binnen 3 dagen officieel bekendgemaakt, wees u bewust van elke vorm van oplichting.

Hartelijk dank, en we wensen u een prettige ervaring met KuCoin! We nodigen u ook uit om samen met ons getuige te zijn van de geleidelijke bloei van de hele crypto-industrie, op weg naar het veranderen van de wereld!

Met vriendelijke groet,

Johnny Lyu, CEO van KuCoin

Over KuCoin

KuCoin is een wereldwijde cryptocurrency beurs die werd opgericht in september 2017 en zijn activiteiten uitvoert in het hoofdkantoor op de Seychellen. Als een gebruikersgeoriënteerd platform met een focus op inclusiviteit en het bereik van gemeenschapsacties, handelt het in meer dan 800 digitale activa, en biedt het spot, marge en peer-to-peer (P2P) trading in fiatvaluta, futures trading en staking aan zijn 30 miljoen gebruikers in meer dan 200 landen en regio's. KuCoin staat momenteel in de top 8 van cryptobeurzen. In 2023 werd KuCoin door Forbes uitgeroepen tot een van de Beste Cryptobeurzen en erkend als een zeer geprezen wereldwijde beurs in Finder's 2023 Global Cryptocurrency Trading Platform Awards. Meer informatie op https://www.kucoin.com/.

