Omada Agent Governance utvider Identity Governance til AI-agenter

Ny løsning hjelper organisasjoner med å oppdage AI-agenter, etablere ansvarlighet, forstå tilgangsrettigheter og redusere risiko på tvers av skymiljøer

KØBENHAVN, Danmark, 30. juni 2026 /PRNewswire/ -- I dag kunngjorde Omada A/S («Omada»), en global leder innen AI-drevet Identity Governance and Administration (IGA), lanseringen av Omada Agent Governance Den nye løsningen er utviklet for å hjelpe organisasjoner med å innføre den samme styringsdisiplinen for AI-agenter og ikke-menneskelige identiteter som de allerede bruker på menneskelige brukere.

AI-agenter blir raskt en ny klasse av digitale aktører i virksomheter. De kobler seg til systemer, får tilgang til data, utfører oppgaver og tar beslutninger med stadig større grad av autonomi. Likevel har de fleste organisasjoner begrenset oversikt over hvor mange AI-agenter som eksisterer i deres miljøer, hvem som er ansvarlige for dem, hva de har tilgang til, og om denne tilgangen er hensiktsmessig.

Etter hvert sombruken øker, står organisasjoner overfor stadig større utfordringer knyttet til styring og kontroll. Eksisterende sikkerhets- og identitetsverktøy er i hovedsak utviklet for menneskelige brukere, noe som har skapt et gap mellom den raske veksten i AI-agenter og kontrollmekanismene som trengs for å styre dem.

Jakob H. Kraglund, administrerende direktør i Omada, sa: Hvert større teknologisk skifte skaper et styringsgap, og AI-agenter er ikke noe unntak. Organisasjoner tar i bruk AI i et høyt tempo De fleste kan imidlertid ikke svare på fire grunnleggende spørsmål: Hvilke AI-agenter har vi? Hvem er ansvarlig for dem? Hvilke ressurser har de tilgang til? Og hva er risikoen? Omada Agent Governance er utviklet for å gi svar på disse spørsmålene.

Omada Agent Governance utvider Omadas styringsrammeverk til åomfatte den nye klassen av digitale medarbeidere, og gjør det mulig for organisasjoner å:

Styrke synligheten av AI-agenter og ikke-menneskelige identiteter på tvers av skyplattformer

Øke ansvarlighet ved å tildele eierskap og redusere antallet ikke-styrte eller foreldreløse agenter

Forbedre den operative innsikten ved å synliggjøre hvordan identiteter, tilganger og avhengigheter henger sammen

Redusere risikoeksponering ved å sammenholde tilganger med faktisk bruk og minimere antallet overprivilegerte identiteter

Styrke den generelle sikkerheten og etterlevelsen av regelverk gjennom tilpasning til ledende rammeverk som EU AI Act, NIST AI RMF, ISO 42001, OWASP og MITRE ATLAS

Effektivisere revisjonsarbeidet med konsistent og pålitelig styringsdokumentasjon.

Omada Agent Governance er utviklet for å gi organisasjoner fleksibiliteten de trenger til å styrke identitetsstyringen på tvers av alle typer miljøer, og forbli bevisst agnostisk til eksisterende IGA og øvrige IAM-investeringer.

Om Omada

Omada er en ledende leverandør av identitetssikkerhet og-styring, og hjelper organisasjoner med å redusere risiko ved å sikre riktig tilgang for alle identiteter,både menneskelige og ikke-menneskelige. Omadas plattform kombinerer AI-drevet innsikt med intelligent automatisering for å styrke effektivitet, etterlevelse og sikkerhet. Med enhetlig synlighet og kontinuerlig risikovurdering gjør Omada det mulig for sikkerhetsteam å oppdage trusler raskere, styrke kontrollen og skalere identitetssikkerheten uten økt kompleksitet. For mer informasjon, besøk https://www.omadaidentity.com.

Mediekontakt:

Diana Diaz

Force4 Technology Communications

[email protected]

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