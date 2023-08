SS&C Blue Prism utnevnt til Gartner® Magic Quadrant™ RPA-leder for femte år på rad

WINDSOR, Conn., 8. august 2023 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) kunngjorde i dag at SS&C Blue Prism har blitt anerkjent som en leder for femte år på rad i 2023 Magic Quadrant for Robotic Process Automation (RPA).

«Vi er glade for at SS&C Blue Prism har blitt anerkjent som en leder i Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation for femte gang på rad», sa Bill Stone, styreformann og administrerende direktør, SS&C Technologies. «Med SS&C Blue Prism i forkant av RPA-markedet er vi godt posisjonert for å hjelpe kundene våre med å optimalisere prosessene og transformere organisasjonene sine.»

SS&C Blue Prism tilbyr intelligent automatisering (IA) på tvers av 2 800 selskaper. SS&C Blue Prism Intelligent Automation-plattformen leverer synlighet, orkestrering og kontrollmekanismer for å hjelpe bedrifter med å administrere arbeidsstyrken og ende-til-ende-prosesser.

For et dypere dykk inn i 2023 Gartner Magic Quadrant for Robotic Process Automation, last ned en gratis kopi av rapporten her .

SS&C Blue Prism digitaliserer operasjoner på tvers av finansielle tjenester, forsikring, helse og farmasi, bank og mer. Snakk med en ekspert om SS&C Blue Prisms intelligente automatiseringstilbud.

Om den magiske kvadranten

Gartner, Magic Quadrant for Robotic Process Automation, Saikat Ray, Arthur Villa, Melanie Alexander, Andy Wang, Mukul Saha, Sachin Joshi, 2 august 2023.

Gartner støtter ikke leverandører, produkter eller tjenester som er beskrevet i deres forskningspublikasjoner, og råder ikke teknologibrukere til å velge bare de leverandørene med høyest rangering. Gartners forskningspublikasjoner består av meningene til Gartners forskningsorganisasjon og skal ikke tolkes som faktauttalelser. Gartner fraskriver seg alle garantier, uttrykt eller underforstått, med hensyn til denne forskningen, inkludert alle garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

GARTNER er et registrert varemerke og servicemerke for Gartner, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og internasjonalt, og MAGIC QUADRANT er et registrert varemerke for Gartner, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper og brukes her med tillatelse. Alle rettigheter forbeholdt.

Om SS&C Technologies

SS&C er en global leverandør av tjenester og programvare for finansnæringen og helsesektoren. SS&C ble grunnlagt i 1986, og har hovedkontor i Windsor, Connecticut og kontorer over hele verden. Rundt 20 000 finansielle tjenester og helseorganisasjoner fra verdens største selskaper til små og mellomstore bedrifter er avhengige av SS&C på grunn av deres ekspertise, skala og teknologi.

KILDE: SS&C

Mer informasjon om SS&C (Nasdaq: SSNC) er tilgjengelig på www.ssctech.com .

