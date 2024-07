Vantage App feirer ånden rundt Spillene med "Vantage Medal Mania"

PORT VILA, Vanuatu, 25. juli 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ("Vantage"), en ledende multi-asset megler, gleder seg over å kunne lansere "Vantage Medal Mania" på Vantage App, som feirer konkurranseånden inspirert av sommerlekene.

Denne kampanjen er tilgjengelig utelukkende på Vantage App, og tilbyr kundene en annen spennende måte å delta i spillens spenning sammen med den pågående Trading Championship 2024, lansert den 1. juli.

Vantage App celebrates the spirit of the Games with "Vantage Medal Mania"

Fra 25. juli til 11. august 2024 inviterer "Vantage Medal Mania" kunder til å stemme på sine favorittlag i 121 medaljespill på tvers av 17 forskjellige idretter, og kan tjene medaljer for riktige spådommer: 6 medaljer for gullkamper, 4 medaljer for sølvkamper og 2 medaljer for bronse kamper. Deltakerne kan også tjene opptil 5 ganger flere medaljer ved å delta i handels- eller innskuddsoppdrag knyttet til utvalgte idretter. Å oppnå spesifikke milepæler, for eksempel kumulative innsjekkinger og sammenhengende nøyaktige gjetninger, vil forbedre kundenes sjanser til å øke sine medaljegevinster.

Medaljer akkumulert gjennom disse aktivitetene kan byttes ut mot en rekke handelsbelønninger , inkludert innskudd cashback kuponger, kontant kuponger, og handelstap kuponger, med mer. I tillegg har deltakerne en sjanse til å vinne i en trekning med en total premiepot på mer enn 10 000 USD, samt ytterligere V-poeng*. Kampanjen inneholder også eksklusive flash-tilbud der kundene oppfordres til regelmessig å sjekke den dedikerte kampanjesiden, da de kan løse inn sine akkumulerte "Medal Mania" -medaljer for å handle kuponger til spennende rabattpriser.

*Vilkår og betingelser gjelder.

På Vantage er vi lidenskapelig opptatt av å feire idrettens ånd og bringe våre kunder sammen gjennom spennende initiativer som "Vantage Medal Mania", sier Lian J, brukervekstdirektør for Vantage App. "Denne kampanjen lar oss skape en dynamisk og engasjerende opplevelse som gjenspeiler spenningen av en sportskonkurranse, samtidig som vi belønner våre kunder for deres deltakelse".

Om Vantage

Vantage(eller "Vantage Markets") er en global megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og mektig tjeneste for handel med Forex, råvarer, indekser, aksjer, obligasjoner og ETF-er.

Med over 14 års markedserfaring overgår Vantage rollen som megler, og gir et pålitelig handelsøkosystem, en prisbelønte mobilapp for handel, og en brukervennlig handelsplattform som gir kundene mulighet til å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen på App Store eller Google Play.

handle smartere @vantage

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan miste mer enn din opprinnelige investering.

