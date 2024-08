A aplicação Vantage celebra o espírito dos Jogos com a "Vantage Medal Mania"

PORT VILA, Vanuatu, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ("Vantage"), uma importante corretora multimercado, tem o prazer de lançar a "Vantage Medal Mania" na aplicação Vantage, celebrando o espírito de competição inspirado pelos Jogos Olímpicos de Verão.

Esta campanha está disponível exclusivamente na aplicação Vantage, oferecendo aos clientes outra forma entusiasmante de participar na emoção dos Jogos, juntamente com o Campeonato de Negociação de 2024 em curso, lançado a 1 de julho.

Vantage App celebrates the spirit of the Games with "Vantage Medal Mania"

De 25 de julho a 11 de agosto de 2024, a "Vantage Medal Mania" convida os clientes a votar nas suas equipas favoritas em 121 jogos de medalhas em 17 modalidades diferentes, ganhando medalhas pelas previsões corretas: 6 medalhas para jogos de ouro, 4 medalhas para jogos de prata e 2 medalhas para jogos de bronze. Os participantes também podem ganhar até 5 vezes mais medalhas ao participarem em missões de negociação ou depósito associadas aos desportos selecionados. Atingir marcos específicos, como check-ins cumulativos e consecutivos palpites certeiros, melhorará as possibilidades de aumentar as medalhas ganhas.

As medalhas acumuladas através destas atividades podem ser trocadas por uma variedade de recompensas promocionais, incluindo vales de reembolso de depósitos, vales em dinheiro e vales de perdas negociais, entre outros. Além disso, os participantes têm a possibilidade de ganhar um sorteio com um prémio total no valor de mais de 10.000 dólares, além de V-points* adicionais. A promoção também apresenta ofertas-relâmpago exclusivas, onde os clientes são incentivados a verificar regularmente a página de promoções dedicada, uma vez que pode surgir a possibilidade de resgatar as suas medalhas "Medal Mania" acumuladas por vales de negociação com interessantes taxas de desconto.

*Termos e condições aplicáveis.

"Na Vantage, somos apaixonados por celebrar o espírito do desporto e unir os nossos clientes através de iniciativas entusiasmantes como a "Vantage Medal Mania", disse Lian J, Diretor de Crescimento de Utilizadores da aplicação Vantage. "Esta campanha permite-nos criar uma experiência dinâmica e envolvente que reflete a emoção da competição desportiva, ao mesmo tempo que recompensa os nossos clientes pela sua participação."

Saiba mais sobre a "Vantage Medal Mania" exclusivamente na aplicação Vantage.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de ativos múltiplos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e capacitado para a negociação de produtos de Contratos por Diferença (CFDs), incluindo Forex, commodities, índices, ações, Fundos de Índices Cotados (ETF) e obrigações.

Com mais de 14 anos de experiência no mercado, a Vantage transcende o papel de corretora, proporcionando um ecossistema de negociação fiável, uma aplicação de negociação móvel premiada e uma plataforma de negociação de fácil utilização que permite aos clientes aproveitar as oportunidades de negociação. Descarregue a aplicação Vantage na App Store ou Google Play.

negoceie de forma mais inteligente @vantage

AVISO DE RISCO : A negociação de CFD acarreta riscos significativos. Poderá perder mais do que o seu investimento inicial.

