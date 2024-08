PORT VILA, Vanuatu, 6 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ("Vantage"), uma corretora líder em multiativos, tem o prazer de lançar "Vantage Medal Mania" no Vantage App, celebrando o espírito de competição inspirado pelos Jogos Olímpicos de Verão.

Esta campanha está disponível exclusivamente no Vantage App, oferecendo aos clientes uma maneira emocionante de participar da empolgação dos Jogos juntamente com o Trading Championship 2024 em andamento, lançado em 1º de julho.

O Vantage App celebra o espírito dos Jogos com o “Vantage Medal Mania”

De 25 de julho a 11 de agosto de 2024, "Vantage Medal Mania" convida os clientes a votarem em suas equipes favoritas em 121 disputas por medalhas em 17 esportes diferentes, ganhando medalhas por previsões corretas: 6 medalhas para disputas de ouro, 4 medalhas para disputas de prata e 2 medalhas para disputas de bronze. Os participantes também podem ganhar até 5 vezes mais medalhas ao participarem de missões de trading ou depósito relacionadas a esportes selecionados. Alcançar marcos específicos, como check-ins cumulativos e acertos consecutivos, aumentará as chances dos clientes impulsionarem seus ganhos de medalhas.

As medalhas acumuladas através dessas atividades podem ser trocadas por uma variedade de recompensas de trading, incluindo vouchers de cashback de depósito, vouchers de dinheiro e vouchers de compensação por perdas em trades, entre outros. Além disso, os participantes têm a chance de ganhar em um sorteio com um prêmio total de mais de US$ 10.000, bem como V-points* adicionais. A promoção também apresenta ofertas exclusivas onde os clientes são incentivados a verificarem regularmente a página dedicada às promoções, pois podem trocar suas medalhas "Medal Mania" acumuladas por vouchers de trading a taxas de desconto animadoras.

*Termos e Condições se aplicam.

"Na Vantage, somos apaixonados por celebrar o espírito do esporte e reunir nossos clientes através de iniciativas emocionantes como o "Vantage Medal Mania", disse Lian J, Diretor de Crescimento de Usuários do Vantage App. "Esta campanha nos permite criar uma experiência dinâmica e envolvente que espelha a emoção da competição esportiva, ao mesmo tempo em que recompensa nossos clientes por sua participação."

Saiba mais sobre o "Vantage Medal Mania" exclusivamente no Vantage App.

Sobre a Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de multiativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociar produtos de Contratos por Diferença (CFDs), incluindo Forex, Commodities, Índices, Ações, ETFs e Títulos.

Com mais de 14 anos de experiência no mercado, a Vantage transcende o papel de corretora, proporcionando um ecossistema de trading confiável, um aplicativo de trading móvel premiado e uma plataforma de trading amigável que capacita os clientes a aproveitarem as oportunidades de trading. Baixe o Vantage App na App Store ou Google Play.

Negocie de forma mais inteligente @vantage

AVISO DE RISCO: Negociar CFDs envolve riscos significativos. Você pode perder mais do que seu investimento inicial.

