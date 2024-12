Vantage feirer 15 år med fortreffelighet på APAC Gala Dinner i Bangkok

PORT VILA, Vanuatu, 12. desember 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets arrangerte en spektakulær APAC Gala Dinner i Bangkok for å feire sitt 15-årsjubileum, og markerte en milepæl av prestasjoner og partnerskap. Kvelden samlet Vantage-klienter, partnere, utdanningsleverandør og APAC-teamet i en feiring av felles suksess og innovasjon.

Med æresgjest Marc Despallieres, Strategi- og handelsdirektør i Vantage, til stede, gjenspeilet arrangementet deres engasjement for å styrke handelsfolk og fremme et fellesskap basert på samarbeid. "Denne feiringen markerer 15 år med vekst, innovasjon og partnerskap. Det er et bevis på tilliten våre kunder og partnere har vist oss, og vi forblir dedikerte til å forme fremtiden for handel," sa Marc i sin hovedtale.

Kvelden feiret fremragende prestasjoner med utdeling av flere priser som hedret nøkkelpersoner og bidragsytere til Vantages suksess:

Årets partner Beste utdanningstilbyder Raskest voksende partnere Pris for beste EA-utvikling Pris for beste influencer

Disse prisene fremhevet samarbeidet og innovasjonen som har vært en sentral del av Vantages reise.

På gallaen deltok Thailands kjendis-maktpar Lydia Sarunrat Deane og Matthew Deane, som et symbol pål Vantages langvarige partnerskap. Matthew Deane, anerkjent skuespiller og programleder, fungerte som kveldens karismatiske konferansier. Lydia Sarunrat Deane, artist i verdensklassen, leverte en spektakulær musikalsk opptreden som trollbandt publikum. Deltakerne fikk også en presentasjon av de nyeste prestasjonene til Vantage App-teamet, spesielt innen kopihandel, samt en oppdatering om milepælene i deres siste kampanjer.

Kvelden nådde sitt høydepunkt med en spektakulær avdukning av Vantage F1-bilen, ledsaget av premieren på videoen "Ultimate Trading Machine". Gjestene ble også underholdt med spennende trekninger, der Apple-produkter ble delt ut, og kveldens store høydepunkt var hovedpremien – en Rolex Submariner 'Starbucks'.

APAC Gallamiddagen i Bangkok fanget essensen av Vantages 15 år med lederskap, innovasjon og engasjement for sine kunder og lokalsamfunn. Når Vantage ser mot fremtiden, fortsetter de å styrke handelsfolk og bygge meningsfulle forbindelser verden over.

For mer om Vantages reise og prestasjoner, besøk Vantage Markets.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en multiaktivamegler som gir kunder tilgang til en smidig og kraftig tjeneste for handel med Contracts for Difference (CFD)-produkter, inkludert valuta (Forex), råvarer, indekser, aksjer, ETF-er og obligasjoner.

Med over 15 års erfaring i markedet går Vantage utover rollen som megler og tilbyr et pålitelig handelsøkosystem, en prisvinnende mobilapp for handel og en brukervennlig handelsplattform som gjør det mulig for kundene å gripe handelsmuligheter. Last ned Vantage-appen fra App Store eller Google Play.

smartere handel @vantage

RISIKOADVARSEL: CFD-handel innebærer betydelige risikoer. Du kan tape mer enn din opprinnelige investering.

