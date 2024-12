Vantage célèbre 15 ans d'excellence lors du dîner de gala de l'APAC à Bangkok

PORT VILA, Vanuatu, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets a organisé un spectaculaire dîner de gala de l'APAC à Bangkok pour commémorer son 15ᵉ anniversaire, marquant une étape importante de sa réussite et de ses partenariats. La soirée a rassemblé les clients, les partenaires et les prestataires de services d'éducation de Vantage, ainsi que l'équipe APAC, lors d'une célébration de la réussite et de l'innovation partagées.

En présence de l'invité d'honneur Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer de Vantage, l'événement a reflété la volonté de Vantage d'autonomiser les traders et de développer une communauté collaborative. « Cette célébration met en lumière 15 années de croissance, d'innovation et de partenariat. Elle témoigne de la confiance que nous accordent nos clients et nos partenaires, et nous restons déterminés à façonner l'avenir du trading », a déclaré Marc dans son discours d'ouverture.

La soirée a été l'occasion de célébrer l'excellence avec la remise de plusieurs prix, récompensant les principaux contributeurs au succès de Vantage:

1. Partenaire de l'année

2. Meilleur fournisseur de services d'éducation

3. Partenaires à la croissance la plus rapide

4. Prix du meilleur développement EA

5. Prix du meilleur influenceur

Ces prix ont mis en lumière la collaboration et l'innovation qui ont fait partie intégrante du parcours de Vantage.

Le gala a accueilli le couple de célébrités thaïlandaises Lydia Sarunrat Deane et Matthew Deane, qui atteste des partenariats durables de Vantage. Matthew Deane, acteur et animateur de renom, a été le charismatique maître de cérémonie de la soirée. Lydia Sarunrat Deane, une artiste de renom, a quant à elle offert une performance musicale qui a captivé le public. Les participants ont également pris connaissance des derniers succès de l'équipe de Vantage App, en particulier dans le domaine du copy trading, et des dernières étapes de la campagne.

La soirée s'est achevée par le dévoilement exhaltant de la voiture Vantage F1, accompagné de la première de la vidéo « Machine de trading ultime ». Les invités ont également eu droit à des tirages au sort exceptionnels, au cours desquels des produits Apple ont été décernés, et le grand prix - une Rolex Submariner « Starbucks » - a été le clou de la soirée.

Le dîner de gala de l'APAC à Bangkok a été un condensé de l'esprit des 15 années de suprématie, d'innovation et de dévouement de Vantage à l'égard de ses clients et de sa communauté. En se tournant vers l'avenir, Vantage continue à autonomiser les traders et à favoriser des relations fructueuses dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur le parcours et les succès de Vantage, rendez-vous sur Vantage Markets.

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-actifs de CFD qui offre à ses clients l'accès à un service rapide et puissant de négociation de contrats de différence (CFD), notamment sur les marchés des changes, des matières premières, des indices, des actions, des ETF et des obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, en fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

Tradez plus intelligemment avec @vantage

AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES: le trading de CFD comporte des risques importants. Vous risquez de perdre plus que votre investissement initial.

