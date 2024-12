A Vantage celebra 15 anos de excelência no jantar de gala da APAC em Banguecoque

PORT VILA, Vanuatu, 23 Dez. 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets organizou um espetacular jantar de gala na APAC em Banguecoque para comemorar o seu 15.º aniversário, assinalando um marco de conquistas e parcerias. A noite reuniu clientes, parceiros, prestadores de educação e a equipa da APAC da Vantage numa celebração de sucesso e inovação partilhados.

Vantage Celebrates 15 Years of Excellence at the APAC Gala Dinner in Bangkok

Agraciado pelo convidado de honra Marc Despallieres, Diretor de Estratégia e Negociação da Vantage, o evento refletiu o compromisso da Vantage em capacitar os traders e promover uma comunidade colaborativa. "Esta celebração destaca 15 anos de crescimento, inovação e parceria. É uma prova da confiança que os nossos clientes e parceiros depositaram em nós e continuamos dedicados a moldar o futuro do trading", afirmou Marc no seu discurso de apresentação.

A noite celebrou a excelência com a entrega de vários prémios, homenageando os principais contribuidores para o sucesso da Vantage:

Parceiro do ano Melhor prestador de educação Parceiros em crescimento mais rápido Melhor prémio de desenvolvimento de EA Prémio de melhor influenciador

Estes prémios salientaram a colaboração e a inovação que foram essenciais para o percurso da Vantage.

A gala contou com a participação do poderoso casal de celebridades tailandesas Lydia Sarunrat Deane e Matthew Deane, como prova das parcerias duradouras da Vantage. Matthew Deane, reconhecido ator e apresentador, serviu de carismático mestre de cerimónias da noite. Por seu turno, Lydia Sarunrat Deane, uma artista famosa, apresentou um espetacular momento musical que encantou o público. Os participantes foram também apresentados às últimas conquistas da equipa da Vantage App, particularmente no copy trading, e aos mais recentes marcos da campanha.

A noite culminou numa emocionante revelação do carro de F1 da Vantage, acompanhada pela estreia do vídeo "Ultimate Trading Machine". Os convidados foram também presenteados com emocionantes segmentos de sorteio, onde foram premiados produtos Apple e o grande prémio – um Rolex Submariner 'Starbucks' – foi um ponto alto da noite.

O jantar de gala da APAC em Bangkok resumiu o espírito dos 15 anos de liderança, inovação e dedicação da Vantage aos seus clientes e à comunidade. À medida que a Vantage olha para o futuro, continua a capacitar os traders e a promover ligações significativas em todo o mundo.

Para saber mais sobre o percurso e as conquistas da Vantage, visite Vantage Markets.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora de CFD de multiativos que oferece aos clientes acesso a um serviço prático e poderoso para a negociação de produtos de Contracts for Difference (CFD, contratos diferenciais), incluindo Forex, Matérias-primas, Índices, Ações, ETF e Obrigações.

Com mais de 15 anos de experiência no sector, a Vantage transcende o papel de corretora, com um ecossistema de negociação fiável, uma aplicação de negociação para telemóvel premiada, e uma plataforma de negociação fácil de usar para que os clientes possam aproveitar as oportunidades de negócio. Transfira a aplicação Vantage na App Store ou no Google Play.

negoceie de maneira mais inteligente @vantage

AVISO DE RISCO: a negociação de CFD acarreta riscos significativos. Pode perder mais do que o seu investimento inicial.

