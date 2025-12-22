Vantage Markets anerkjennes for Trend Micro-samarbeid om trusseldeteksjon i sanntid

Innovation Partnership Award fremhever dypt samarbeid, informasjonsdeling i sanntid og avansert sikkerhetsutbygging på tvers av en av Australias ledende finansielle handelsplattformer

SYDNEY, 22. desember 2025 /PRNewswire/ -- Trend Micro Incorporated (TYO: 4704; TSE: 4704), en global leder innen cybersikkerhet, kunngjorde i dag at Vantage Markets har blitt hedret med deres Innovation Partnership Award, som anerkjenner organisasjonens banebrytende tilnærming til å styrke digital motstandskraft og det strategiske samarbeidet med Trend Micro.

Selskapsgruppen til Vantage Markets opererer på tvers av over 30 globale kontorer, mens Vantage Markets er anerkjent som en av verdens ledende handelsplattformer for flere aktiva. Fokuset på pålitelighet, hastighet og brukeropplevelse har gjort det til den beste handelsplattformen i Australia og nummer to globalt. I møte med rask vekst og et stadig mer komplekst globalt trusselslandskap har organisasjonen investert mye i å etablere et integrert etterretningsbasert grunnlag for cybersikkerhet.

Siden 2021 har Vantage Markets og Trend Micro bygget et nært partnerskap. Gjennom dette samarbeidet har Vantage Markets skalert sin sikkerhetskapasitet til en global funksjon ved å utnytte trusseletteretning i sanntid og enhetlig synlighet på tvers av kritiske miljøer.

Eric Cheng, leder for cyber- og informasjonssikkerhet i Vantage Markets: «Sikkerhet underbygger alle aspekter av handelsopplevelsen vi leverer. Samarbeidet med Trend Micro har gjort det mulig for oss å utvikle våre sikkerhetsoperasjoner langt raskere enn vi kunne ha klart alene. Evnen til å korrelere sky, arbeidsbelastning og identitetstelemetri på ett sted har fundamentalt endret hvordan vi oppdager og reagerer på trusler på tvers av vårt globale fotavtrykk. Denne anerkjennelsen gjenspeiler vår forpliktelse til kontinuerlig å heve baren for motstandsdyktighet, ikke bare for vår egen organisasjon, men for det bredere økosystemet for finansielle tjenester.»

Vantage Markets har implementert en omfattende pakke av Trend Micro-løsninger innenfor Vision One AI-drevet Enterprise Cybersecurity Platform, inkludert Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management (CREM), Trend Vision One™ XDR for Endpoints, Trend Vision One™ Endpoint Security, Trend Vision One™ Cloud Security og Trend Service One™. Denne integrerte tilnærmingen har gitt økt synlighet på tvers av skyer, brukere og applikasjoner, raskere deteksjon og respons og en konsekvent sikkerhetsopplevelse på tvers av deres raskt voksende globale tilstedeværelse.

Som et supplement til dette teknologiske grunnlaget har Vantage-sikkerhetsteamet globalt anerkjente sertifiseringer, inkludert CISSP, CCSP, CISM, CRISC, CRT, OSCP, CDPSE og CISA, med omfattende kunnskap innen sikkerhetsarkitektur på banknivå og globale red-team-operasjoner. Denne ekspertisen sikrer at brukerkontoer og eiendeler beskyttes av høyt kvalifiserte fagfolk med dokumenterte evner.

Innovasjon drevet av innsikt og delt intelligens

En viktig faktor som prisen anerkjenner, er Vantage Markets kontinuerlige bidrag til det bredere samfunnet av cybersikkerhet. Organisasjonen deler regelmessig informasjon om nye trusselsaktører, deltar i private produktforhåndsvisninger og gir tilbakemeldinger som direkte påvirker Trend Micros plattformutvikling.

Denne samarbeidsmodellen har styrket begge organisasjonenes evner, slik at Trend Micro kan finpusse teknologier for trusseldeteksjon og -respons, samtidig som Vantage Markets får dypere innsikt i situasjoner og trusler i sanntid.

Styrking av digital motstandskraft på tvers av finansielle tjenester

Finansielle institusjoner globalt fortsetter å møte stadig mer sofistikerte og raske cybertrusler. For Vantage Markets har evnen til å forene telemetri, automatisere risikoidentifisering og akselerere undersøkelsesarbeidsflyter vært sentralt for sikkerhetstransformasjonen.

Trend Vision One™-plattformen har spilt en grunnleggende rolle i å levere disse resultatene, og muliggjør mer integrert beskyttelse på tvers av skyinfrastruktur, arbeidsbelastninger, identitet og brukeraktivitet.

Srujan Talakokkula, administrerende direktør i Trend Micro Commercial ANZ: «Vantage Markets er et godt eksempel på hva som er mulig når organisasjoner behandler cybersikkerhet som en strategisk mulighet. Deres tempo for iverksettelse, vilje til å samarbeide og bidrag til trusseletteretning har direkte påvirket hvordan vi utvikler plattformen vår. Ved å konsolidere synlighet og automatisere sikkerhetsarbeidsflyter av høy verdi, har de bygget en motstandsdyktig og skalerbar modell som etablerer et referansepunkt for finansorganisasjoner i hele regionen. Vi er stolte av å støtte deres reise og begeistret for det som venter.»

Veien videre

Denne anerkjennelsen markerer en viktig milepæl i Trend Micros og Vantage Markets' pågående partnerskap, og styrker deres felles forpliktelse til å forbedre digital sikkerhetsberedskap innen finanssektoren.

Ettersom Vantage Markets fortsetter å utvide sin globale tilstedeværelse, er organisasjonen forpliktet til å styrke finansiell sikkerhet på lang sikt. Det vil videre utnytte Trend Micros AI-drevne plattform for å fremme deres sikkerhetsvisjon, forbedre overholdelse, styrke skybeskyttelse og sikre sikrere opplevelser for kunder over hele verden.

Om Trend Micro

Trend Micro, en global leder innen cybersikkerhet, bidrar til å gjøre verden trygg for utveksling av digital informasjon mellom mennesker, myndigheter og bedrifter. Trend utnytter sikkerhetsekspertise og AI for å beskytte mer enn 500 000 bedrifter og millioner av enkeltpersoner på tvers av skyer, nettverk, endepunkter og enheter over hele verden. I kjernen er Trend Vision One™ – den eneste AI-drevne bedriftsplattformen for cybersikkerhet som sentraliserer eksponeringsstyring av cyberrisiko og sikkerhetsoperasjoner, og leverer lagdelt beskyttelse på tvers av lokale, hybrid og flersky-miljøer. Den uovertrufne trusselintelligensen levert av Trend gir organisasjoner mulighet til proaktivt å forsvare seg mot hundrevis av millioner av trusler hver dag. Proaktiv sikkerhet starter her. www.TrendMicro.com.au.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en global CFD megler med flere aktiva som tilbyr kunder tilgang til en smidig og kraftfull tjeneste for handel med Forex, råvarer, indekser, aksjer, obligasjoner og ETF-er.

Med over 15 års erfaring i markedet overgår Vantage rollen som megler og tilbyr en pålitelig plattform, en prisvinnende mobilapp for handel og en brukervennlig handelsplattform som gir kunder tilgang til handelsmuligheter.

Handle smartere @vantage

RISIKOADVARSEL: CFD-er er komplekse instrumenter og medfører en høy risiko for å miste penger raskt på grunn av giring. Sørg for at du forstår risikoen før du handler.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun gitt til informasjonsformål og utgjør ikke finansiell rådgivning, et tilbud eller oppfordring til noen finansielle produkter eller tjenester. Innholdet er ikke beregnet for innbyggere i noen jurisdiksjon der slik distribusjon eller bruk ville være i strid med lokal lovgivning eller forskrift. Leserne rådes til å søke uavhengig profesjonell rådgivning før de tar noen investerings- eller økonomiske beslutninger. Enhver tillit du legger til den fremlagte informasjonen er strengt på egen risiko.

