Zerova utnevner Comfort som service- og vedlikeholdspartner i Sverige

Styrking av lokal støtte og økt driftstid for ladere i det svenske markedet.

AMSTERDAM, 7. april 2026 /PRNewswire/ -- Zerova, en leverandør av EV-ladesystemer, kunngjorde i dag et service- og vedlikeholdspartnersskap med Comfort i Sverige. Avtalen etablerer Comfort som Zerovas lokale partner for ettersalgsservice og vedlikehold, og forbedrer svartider og langsiktig støtte for kunder over hele Sverige.

Comfort bringer sterk lokal erfaring som installatør og serviceorganisasjon. I henhold til avtalen vil Comfort fokusere på service og vedlikehold, og sikre at svenske kunder drar nytte av en klar støttestruktur og pålitelig lokal utførelse.

Zerova and Comfort join forces to deliver EV charging solutions

"Å ha en sterk lokal servicepartner er viktig for kundenes tillit og driftskontinuitet", sa Brian Huang, Business Operations Director, Zerova. "Comforts tilstedeværelse og evner i Sverige hjelper oss med å levere raskere responstider og pålitelig langsiktig ytelse for kunder".

"Servicekvalitet er kritisk etter hvert som markedet for EV-lading skalerer", sa Mattias Lindgren, Head of National Business, Comfort. "Vi er stolte av å samarbeide med Zerova og støtte kunder i Sverige med strukturert vedlikehold og ekspertise på stedet".

Partnerskapet er allerede aktivt, med lokal servicekapasitet nå på plass for å støtte kunder over hele Sverige.

Om Zerova

Zerova spesialiserer seg på å designe og produsere merkevarede EV-ladesløsninger, og leverer fullt tilpassede systemer. Med over 50 års fremragende produksjon og mer enn et tiår med EV-lading, tilbyr Zerova et omfattende utvalg av DC-ladere fra 30 kW til megawattløsninger som betjener ulike sektorer som flåter, depoter, gruvedrift, konstruksjoner, verktøy, CPO-er, gjestfrihet, detaljhandel og bensinstasjoner. For mer informasjon om Zerovas EV-ladesløsninger og servicenettverk, besøk www.zerovatech.com

Om Comfort

Comfort er en landsdekkende svensk installasjonskjede med mer enn 2500 ansatte over hele Sverige. Comfort leverer tjenester og løsninger på tvers av elektrisk, rørlegging (VVS), oppvarming og ventilasjon, og tilbyr helhetlig støtte fra installasjon til kontinuerlig service og vedlikehold. Gjennom et nettverk av spesialiserte lokale selskaper gir Comfort sertifisert kompetanse og lokal dekning for å støtte pålitelige bygge- og infrastrukturoperasjoner. www.comfort.se

