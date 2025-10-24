BingX, lider Web3 AI z 3 milionami użytkowników i 80 miliardami USD wolumenu copy tradingu w ostatnim kwartale

Kluczowe osiągnięcia III kwartału 2025

Łączny wolumen kwartalnego handlu kontraktami futures na wszystkich scentralizowanych giełdach (CEX) osiągnął rekordowy poziom, a BingX znalazło się wśród najlepiej radzących sobie platform.

Copy trading odnotował skumulowany wolumen przekraczający 80 miliardów USD, z łączną liczbą zleceń kopiowania powyżej 700 milionów w III kwartale 2025 roku.

BingX AI przekroczyło próg 3 milionów początkowych użytkowników w III kwartale, łącznie rozwiązując ponad 30 milionów zapytań w BingX AI Bingo i BingX AI Master.

BingX uzyskało certyfikaty PCI DSS 4.0.1 i ISO 27001 w III kwartale, demonstrując swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo informacji i płatności dla wszystkich użytkowników platformy.

BingX VIP przeszło kompleksową modernizację, wprowadzając ekskluzywne korzyści, takie jak zniżkowe kursy wymiany walut fiat, zlecenia z gwarantowaną ceną bez prowizji i zerowy slippage dla zleceń aktywujących.

BingX Academy 2.0 zostało uruchomione w III kwartale, wprowadzając intuicyjny interfejs, rozszerzone samouczki i ścieżki nauki oparte na AI, aby wzmocnić globalną pozycję uczących się Web3 i kryptowalut.

PANAMA CITY, 24 października 2025 r. /PRNewswire/ -- BingX, wiodąca giełda kryptowalut i firma zajmująca się sztuczną inteligencją Web3, podzieliła się podsumowaniem III kwartału 2025 roku, podkreślając stały wzrost innowacji AI, bezpieczeństwa, rozwoju produktów i globalnego zaangażowania. Kwartał ten pokazał ciągły postęp BingX w integracji technologii, zaufania i społeczności, realizując misję uczynienia tradingu bardziej inteligentnym, inkluzywnym i dostępnym.

BingX Strengthens Leadership in Web3 AI with 3 Million Early Users and $80 Billion in Copy Trading Volume in Q3

Według raportu CoinGecko o branży kryptowalut za III kwartał, łączny wolumen handlu kontraktami futures (perpetual futures) na scentralizowanych giełdach (CEX) osiągnął w tym okresie rekordowy poziom. BingX odnotowało stały, solidny wzrost kwartał do kwartału, co podkreśla jego rosnący udział w rynku i rosnące uznanie jako wiodącej globalnej platformy instrumentów pochodnych.

W III kwartale BingX wzmocniło swoje globalne ramy zgodności, uzyskując certyfikaty ISO 27001 i PCI DSS v4.0.1 – dwa najbardziej uznane międzynarodowe standardy w zakresie bezpieczeństwa informacji i płatności. Akredytacje te potwierdzają zaangażowanie BingX w ochronę danych użytkowników, bezpieczeństwo transakcji i utrzymanie solidnej integralności operacyjnej na całej platformie.

Copy trading BingX nadal wykazywał solidne wyniki, z ponad 40 000 elitarnymi traderami i przekroczeniem 700 milionów zarejestrowanych zleceń kopiowania do końca III kwartału, ze skumulowanym wolumenem obrotu wynoszącym ponad 80 miliardów USD. Tymczasem profesjonalni traderzy skorzystali z jednego z najbardziej lukratywnych programów w branży, z zyskami do 32% prowizji, oprócz stałych wynagrodzeń podstawowych, spersonalizowanego onboardingu i narzędzi rozwojowych wspieranych przez program BingX Copy Trader.

BingX AI osiągnęło 3 miliony początkowych użytkowników w III kwartale, łącznie rozwiązując ponad 30 milionów zapytań użytkowników dzięki rosnącej linii produktów, w tym BingX AI Bingo i BingX AI Master. Produkty te stanowią przykład wizji BingX dotyczącej adaptacyjnego handlu opartego na danych, oferując wgląd w czasie rzeczywistym, spersonalizowane strategie i inteligentną pomoc, która ewoluuje wraz z dynamiką rynku. Ponieważ AI staje się kluczowa dla doświadczenia użytkownika, BingX nadal na nowo definiuje sposób, w jaki traderzy uczą się, analizują i realizują transakcje, czyniąc inteligentne finanse dostępnymi dla globalnej publiczności

BingX VIP zostało w pełni zmodernizowane, włączając ekskluzywne korzyści, takie jak zniżkowe kursy wymiany fiat, zlecenia z gwarantowaną ceną bez prowizji, zerowy slippage w zleceniach aktywujących, ubezpieczenie od likwidacji i produkt zarządzania majątkiem z roczną stopą zwrotu (APR) wynoszącą 13% dla nowych członków VIP. Każdy członek otrzymuje również dedykowanego menedżera, oferującego spersonalizowaną opiekę, łącząc obsługę klienta z przywilejami elitarnych traderów.

Zgodnie ze swoim zaangażowaniem w edukację, BingX Academy 2.0 wprowadziło znaczącą aktualizację, zawierającą teraz intuicyjny interfejs, rozszerzone samouczki i ścieżki nauki oparte na AI. Obejmując tematy od przewodników po produktach i strategii tradingu po DeFi, Web3 i zarządzanie ryzykiem, nowa Akademia oferuje użytkownikom ustrukturyzowane, interaktywne doświadczenia edukacyjne, które budują pewność finansową i odpowiedzialne zaangażowanie na rynkach cyfrowych.

„Trzeci kwartał był okresem prawdziwego postępu dla BingX – nie tylko w innowacjach produktowych, ale także w kwestii osiągnięciu celów", powiedziała Vivien Lin, Chief Product Officer BingX. „Przyspieszyliśmy wdrażanie AI, zwiększyliśmy przejrzystość handlu i wprowadziliśmy narzędzia, które umożliwiają użytkownikom pewny rozwój. Czy to poprzez edukację, innowacje, czy społeczność, nasze podejście pozostaje jasne: uczynić finanse cyfrowe bardziej inteligentnymi, bardziej skoncentrowanymi na człowieku i bardziej połączonymi z realną wartością" – podsumowała Lin.

