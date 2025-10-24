BingX укрепляет лидерство в сфере Web3 и искусственного интеллекта, достигнув 3 миллионов ранних пользователей и объёма копитрейдинга в $80 миллиардов за третий квартал

Основные итоги III квартала 2025 года

Согласно отчету CoinGecko Q3 Crypto Industry Report , совокупный объем торгов бессрочными фьючерсами на всех централизованных биржах (CEX) достиг исторического максимума, при этом BingX вошла в число лидеров рынка.

Объем торгов в режиме копитрейдинга превысил 80 миллиардов долларов США, а общее количество копи-заявок достигло 700 миллионов к концу третьего квартала 2025 года.

Количество пользователей BingX AI превысило 3 миллиона, а суммарное число обработанных запросов - 30 миллионов (включая продукты BingX AI Bingo и BingX AI Master).

В третьем квартале BingX получила сертификации PCI DSS 4.0.1 и ISO 27001, подтвердив свою приверженность высоким стандартам безопасности данных и платежей.

Программа BingX VIP прошла масштабное обновление, предоставив пользователям эксклюзивные преимущества, включая скидки на обмен фиата, нулевые комиссии на гарантированные ордера и отсутствие проскальзывания по ордерам-триггерам.

Запуск BingX Academy 2.0 представил обновленный интерфейс, расширенные обучающие материалы и обучение на базе искусственного интеллекта, направленные на развитие знаний пользователей в сфере Web3 и криптовалют.

ПАНАМА, 24октября 2025 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, представила итоги третьего квартала 2025 года, отметив устойчивый рост в направлениях инноваций в сфере искусственного интеллекта, безопасности, развития продуктов и глобального взаимодействия с сообществом. Квартал продемонстрировал поступательное движение BingX в интеграции технологий, доверия и комьюнити, в рамках миссии компании сделать трейдинг более умным, инклюзивным и доступным.

Согласно отчету CoinGecko, совокупный объем торгов бессрочными фьючерсами на централизованных биржах достиг рекордных значений. BingX продемонстрировала стабильный рост показателей, укрепив свою долю на рынке и подтвердив статус одной из ведущих глобальных платформ для деривативов.

В третьем квартале BingX усилила свою систему глобального комплаенса, получив международные сертификации ISO 27001 и PCI DSS v4.0.1 - признанные стандарты в области безопасности данных и платежей. Это подтверждает приверженность компании защите пользовательских данных, обеспечению безопасных транзакций и поддержанию высокого уровня операционной надежности.

Копитрейдинг BingX продолжил демонстрировать сильные результаты - более 40 000 элитных трейдеров, свыше 700 миллионов копи-заявок и совокупный объем торгов свыше 80 миллиардов долларов США. Профессиональные трейдеры получают до 32% комиссии, фиксированные выплаты, индивидуальное сопровождение и доступ к инструментам роста в рамках многомиллионной программы BingX Copy Trader Program.

BingX AI достиг 3 миллионов пользователей, обработав более 30 миллионов запросов. Продукты BingX AI Bingo и BingX AI Master отражают стратегию BingX по созданию адаптивных решений на базе данных, предлагающих пользователям персонализированные стратегии, аналитику и интеллектуальную помощь в реальном времени. BingX делает интеллектуальные финансы доступными для всех, переосмысливая то, как трейдеры обучаются, анализируют и торгуют.

Программа BingX VIP получила масштабное обновление: теперь пользователям доступны скидки на обмен валют, нулевые комиссии по гарантированным ордерам, отсутствие проскальзывания, страховка от ликвидации, а также новый продукт с доходностью 13% годовых для новых VIP-клиентов. Каждый участник получает персонального менеджера, предоставляющего поддержку в формате «консьерж-сервиса» и индивидуальное сопровождение.

В рамках своей образовательной миссии BingX запустила BingX Academy 2.0 с новым интерфейсом, расширенными уроками и обучением на основе AI. Академия охватывает темы от продуктовых гайдов и стратегий трейдинга до DeFi, Web3 и управления рисками - помогая пользователям развивать финансовую грамотность и уверенность.

"Третий квартал стал периодом значимого прогресса для BingX - не только в области инноваций, но и в реализации нашей миссии," — отметила Вивиен Лин, директор по продукту BingX.

"Мы внедряем AI, повышаем прозрачность трейдинга и создаем инструменты, которые помогают пользователям уверенно развиваться. Наша цель - сделать цифровые финансы более умными, человекоориентированными и связанными с реальной ценностью."

О компании BingX

Основанная в 2018 году, BingX - ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, объединяющая более 20 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает комплексный набор AI-продуктов и сервисов, включая деривативы, спотовую и копи-торговлю, удовлетворяя потребности трейдеров любого уровня. BingX строит надежную и интеллектуальную платформу, предоставляя инновационные инструменты для повышения эффективности и уверенности пользователей. В 2024 году BingX стала официальным криптопартнером футбольного клуба Chelsea FC, что ознаменовало дебют компании в мире спортивного спонсорства.

