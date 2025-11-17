BingX Shards: nowy ekosystem nagród zwiększający zaangażowanie użytkowników

PANAMA CITY, 17 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- BingX, wiodąca giełda kryptowalut i firma Web3 AI, ogłasza uruchomienie programu BingX Shards – nowego mechanizmu nagród dla handlu spot. Dzięki BingX Shards użytkownicy mogą zdobywać nagrody, podnosić poziom poprzez wykonywanie zadań oraz odblokowywać ekskluzywne korzyści w zależności od swojej aktywności.

BingX Shards: A New Rewards Ecosystem for Enhanced User Engagement

BingX Shards to system odzwierciedlający tożsamość i status użytkownika na platformie. Shards można zdobywać za różne działania na BingX, takie jak: weryfikacja KYC, wpłaty, handel, udział w kampaniach czy zapraszanie nowych użytkowników. Poziom użytkownika jest określany na podstawie liczby zgromadzonych Shards i zapewnia dostęp do wielu korzyści, m.in.:

udział w airdropach i dostęp do ekskluzywnych tokenów;

zniżki na opłaty transakcyjne i vouchery;

przywileje VIP oraz specjalne benefity.

Vivien Lin, Chief Product Officer w BingX, komentuje: „Użytkownicy są fundamentem naszego sukcesu, dlatego tworzymy produkty i usługi skoncentrowane na ich potrzebach. BingX Shards pozwala nagradzać aktywność w sposób znaczący. To nie tylko wyraz naszej wdzięczności, ale także sposób na poprawę doświadczenia użytkownika na platformie."

Aby uczcić premierę, BingX organizuje Grand Shards Event w dniach 17 listopada – 1 grudnia 2025 r. Najwięksi posiadacze Shards mogą wygrać nawet 40 000 USDT, a wszyscy uczestnicy mają szansę na codzienne airdropy.

O BingX

Założona w 2018 r., BingX jest jedną z wiodących giełd kryptowalut i firm Web3 AI, obsługującą ponad 20 milionów użytkowników na całym świecie. Platforma oferuje szeroką gamę produktów opartych na sztucznej inteligencji – handel derywatami, spot oraz copy trading. BingX buduje zaufany i inteligentny ekosystem handlowy, umożliwiając użytkownikom zwiększanie efektywności i pewności działania. W 2024 r. BingX została oficjalnym partnerem kryptowalutowym klubu Chelsea FC.

