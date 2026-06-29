HUAWEI AppGallery nominada a "Leading App Store Experience" en los Mobile Games Awards 2026

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Huawei Consumer Business Group

Jun 29, 2026, 03:00 ET

LONDRES, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ --  AppGallery, la tienda de aplicaciones global de Huawei y un pilar fundamental de su ecosistema, fue preseleccionada al premio de Leading App Store Experience  durante la celebración de los Pocket Gamer Mobile Games Awards 2026. Con la votación del sector abierta hasta el 20 de julio, AppGallery invita a la comunidad global de jugadores a emitir su voto antes de la gala que tendrá lugar el 25 de agosto en Colonia, durante la semana de Gamescom.

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HUAWEI AppGallery nominated for ”Leading App Store Experience” at the Pocket Gamer Mobile Games Awards 2026.
HUAWEI AppGallery nominated for ”Leading App Store Experience” at the Pocket Gamer Mobile Games Awards 2026.

Esta nominación sirve como reconocimiento a la inversión continuada realizada por AppGallery de cara a ofrecer una experiencia de primera clase tanto para jugadores como para desarrolladores, con un amplio catálogo de títulos globales y relevantes a nivel local en más de 170 países y regiones. Tras haber sido galardonada como  Best App Store en los Mobile Games Awards de 2024, esta última nominación reafirma el compromiso de la plataforma con la excelencia y la innovación continua.

La votación está abierta a todos los miembros de la industria de los videojuegos hasta el 20 de julio de 2026. Vota ahora en https://bit.ly/MGAMA. Los ganadores se anunciarán en la gala VIP que tendrá lugar en Colonia el 25 de agosto.

Descubre más sobre AppGallery en https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/appgallery/.

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