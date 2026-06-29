HUAWEI AppGallery bei den Mobile Games Awards 2026 in der Kategorie „Leading App Store Experience" nominiert

LONDON, 29. Juni 2026 /PRNewswire/ -- AppGallery, der weltweite App-Marktplatz von Huawei und eine wichtige Säule des Huawei-Ökosystems, wurde bei den diesjährigen Pocket Gamer Mobile Games Awards 2026 in der Kategorie Leading App Store Experience in die engere Auswahl genommen. Die Abstimmung innerhalb der Branche läuft noch bis zum 20. Juli, und AppGallery ruft die weltweite Gaming-Community dazu auf, ihre Stimmen noch vor der Preisverleihung am 25. August in Köln während der Gamescom-Woche abzugeben.

HUAWEI AppGallery nominated for ”Leading App Store Experience” at the Pocket Gamer Mobile Games Awards 2026.

Die Nominierung würdigt das kontinuierliche Engagement von AppGallery, sowohl Spielern als auch Entwicklern ein erstklassiges Erlebnis zu bieten, und zwar durch ein umfangreiches Angebot an globalen und lokal relevanten Titeln in mehr als 170 Ländern und Regionen. Nachdem AppGallery bei den Mobile Games Awards 2024 bereits zum „Best App Store" gekürt wurde, bekräftigt diese erneute Nominierung das Bekenntnis der Plattform zu Spitzenleistungen und kontinuierlicher Innovation.

Die Abstimmung steht allen Mitgliedern der Spieleindustrie bis zum 20. Juli 2026 offen. Geben Sie jetzt Ihre Stimme ab unter https://bit.ly/MGAMA. Die Gewinner werden am 25. August im Rahmen der VIP-Gala in Köln verkündet.

Erfahren Sie mehr über AppGallery unter https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/appgallery/.