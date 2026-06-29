HUAWEI AppGallery nominée dans la catégorie Leading App Store Experience aux Mobile Games Awards 2026

LONDRES, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- AppGallery, la boutique d'applications mondiale de Huawei et pilier essentiel de son écosystème, a été sélectionnée pour le prix de Leading App Store Experience dans le cadre des Pocket Gamer Mobile Games Awards 2026. Le vote réservé aux professionnels étant désormais ouvert jusqu'au 20 juillet, AppGallery invite la communauté mondiale des jeux vidéo à voter avant la cérémonie de gala qui se tiendra le 25 août à Cologne, pendant la s emaine de la Gamescom.

HUAWEI AppGallery nominated for ”Leading App Store Experience” at the Pocket Gamer Mobile Games Awards 2026.

Cette nomination est une reconnaissance des efforts constants d'AppGallery en vue d'offrir une expérience hors pair aux joueurs et aux développeurs, grâce à un catalogue riche en titres internationaux et adaptés aux spécificités locales, disponibles dans plus de 170 pays et régions. Après avoir été nommée Best App Store lors des Mobile Games Awards 2024, cette nouvelle sélection vient réaffirmer l'engagement de la plateforme en faveur de l'excellence et de l'innovation permanente.

Le vote est ouvert à tous les professionnels du secteur du jeu vidéo jusqu'au 20 juillet 2026. Votez dès maintenant sur https://bit.ly/MGAMA. Les lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie VIP qui se tiendra à Cologne le 25 août.

Pour en savoir plus sur AppGallery, rendez-vous sur, https://consumer.huawei.com/uk/mobileservices/appgallery/.