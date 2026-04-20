Huawei wzmacnia strategię skoncentrowaną na partnerach w celu napędzania wzrostu segmentu przedsiębiorstw w Europie

COMO (Włochy), 20 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas dorocznej konferencji Huawei European Partner Conference 2026 w Como firma Huawei potwierdziła, że partnerzy stanowią fundament działalności działu korporacyjnego spółki w Europie. Spółka podkreśliła swoje podejście oparte na partnerach jako główny motor wzrostu, akcentując kluczową rolę ekosystemu w umożliwianiu długoterminowego sukcesu biznesowego.

Willi Song, President, Huawei Europe Enterprise Business; Huawei European Partner Conference 2026, Como, Italy, April 2026

„Nasz ekosystem partnerów jest podstawową strategią długoterminowego wzrostu spółki - powiedział Willi Song, prezes działu korporacyjnego Huawei Europe. - W ciągu najbliższych kilku lat będziemy pogłębiać współpracę z obecnymi partnerami, a także angażować nowe podmioty o wysokim potencjale".

Europejscy partnerzy odpowiadali za ponad 90% przychodów Huawei w segmencie przedsiębiorstw i przyczynili się do dynamicznego wzrostu w ubiegłym roku - świadczenie usług i wdrożenia są obecnie niemal w całości realizowane przez partnerów. Na tej podstawie Huawei przyspiesza inwestycje w swoją strategię partnerską, aby dalej wzmacniać współpracę i rozszerzać możliwości rynkowe.

„Huawei planuje pozyskać więcej partnerów jako resellerów na poziomie gold (zaawansowanym) i silver (średnim). Zobowiązujemy się do trwałych, strategicznych inwestycji w dodatkowe zasoby: przeszkolenia ponad 10 000 certyfikowanych inżynierów, przeznaczenia ponad 20 mln USD na marketing i udostępnienia partnerom ponad 90% naszych usług produktowych" - dodał Song.

Ponadto firma Huawei potwierdziła, że 90% jej oferta może być dostarczona w Europie w ciągu 2-4 tygodni, podczas gdy czas oczekiwania na produkty do magazynowania danych na rynku sięga nawet 8 miesięcy. Produkty do magazynowania danych Huawei mogą być dostarczane w ciągu 2 miesięcy.

Strategia „Partner + Huawei" pozostaje kluczowa

Dysponując siecią ponad 5000 partnerów w Europie, Huawei odnotowuje dalszy wzrost liczby transakcji realizowanych przez partnerów, ich możliwości oraz ogólnego wkładu w działalność.

Huawei podkreślił dalsze skoncentrowanie się na ulepszaniu polityk partnerskich, systemów wsparcia i programów wsparcia, aby uprościć sprzedaż rozwiązań i lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Jak ujął to Song, spółka chce „zbudować stabilny system oparty na zasadzie win-win" oraz zapewnić zaufanie poprzez zwiększenie mechanizmów motywacyjnych, alokację zasobów, otwartą współpracę i wspólne innowacje.

Do tej pory opracowano wspólnie z partnerami ponad 100 rozwiązań opartych na scenariuszach zastosowań. Działania te są dodatkowo wspierane przez efektywność operacyjną Huawei w zakresie dostaw produktów, szybkiego zaopatrzenia, widoczności end-to-end oraz wartościowych mechanizmów informacji zwrotnej od partnerów.

Współpraca z partnerami w celu zaspokajania potrzeb klientów

W przyszłości Huawei będzie nadal koncentrować się na strategii 2+2+1 ukierunkowanej na wzrost napędzany przez branże w kluczowych sektorach w Europie, w tym w sektorze usług publicznych, ochrony zdrowia, edukacji, dostawców usług internetowych (ISP), produkcji, hotelarstwa i handlu detalicznego. Spółka oczekuje wzrostu działu korporacyjnego spółki w Europie w 2026 r., przy czym większość przychodów będzie generowana za pośrednictwem partnerów.

Huawei rozwija również swoją działalność dystrybucyjną w oparciu o strategię eKit 4+10+N, kładąc silny nacisk na współpracę z partnerami na poziomie działów mających bezpośredni kontakt z klientem (ang. client facing tier, CFT) oraz wzmocnione mechanizmy zachęt.

Poprzez dalsze inwestycje, pogłębianie współpracy i wspólne zaangażowanie w innowacje skoncentrowane na kliencie Huawei dąży do umożliwienia swoim partnerom osiągania zrównoważonego i rentownego wzrostu w całej Europie.

Huawei

Założona w 1987 r. firma Huawei jest czołowym globalnym dostawcą infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i inteligentnych urządzeń. Zatrudnia około 208 tys. pracowników i działa w ponad 170 krajach i regionach, obsługując ponad trzy miliardy osób na całym świecie. Firma dąży do dostarczania technologii cyfrowych każdej osobie, do każdego domu i organizacji, aby stworzyć w pełni połączony, inteligentny świat.