Infosys Welcomes Tennis World No.1 Iga Świątek som Global varumärkesambassadör för att främja Infosys digitala Innovation och inspirera kvinnor runt om i världen

BANGALORE, Indien och WARSAWA, Polen, 25 augusti, 2023 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), En global ledare inom nästa generations digitala tjänster och konsulttjänster, tillkännagav idag ett flerårigt partnerskap med damtennisens nr 1, Iga Świątek. 22 år gammal är hon redan fyrfaldig Grand Slam Champion och av de mest dominerande krafterna i damtennisen idag, och som har rankats nr 1 i världen sedan april 22, rekordmånga 70 veckor i följd. Hon har förbättrat sina färdigheter och förmågor inför varje ny utmaning att nå toppen. Företag och personer som vill lära sig navigera nästa steg kan hämta inspiration från hur hon stadigt har utvecklats till att bli en champion.

Infosys har hjälpt till att tänka om på tennisen i över åtta år som digital innovationspartner för ATP Tour, Roland-Garros, Australian Open och International Tennis Hall of Fame Företaget har förvandlat upplevelsen av spelet för tennisekosystemets hävarbet avancerade digitala tekniker som artificiell intelligens (AI), moln och dataanalys.

Infosys ska nu jobba nära Świąteks team för att bygga en avancerad dataanalys- och videoinstrumentpanel genom att utnyttja AI för att förstärka hennes utbildning och hjälpa till att snabbt utveckla hennes styrkor och matcha strategin genom kontinuerligt lärande. Flera av Infosys kunder anammar ett liknande tillvägagångssätt och utnyttjar digitala framsteg som AI, maskininlärning, moln med mera för att påskynda deras utveckling och transformation. Infosys och Świątek kommer också att jobba tillsammans för att skapa program för att inspirera och stärka unga kvinnor runt om i världen – till exempel konceptualisera och främja program för att hjälpa kvinnor från undergynnade samhällen att bygga karriär inom vetenskap, teknik, teknologi och matematik (STEM).

Iga Świątek, sa, "Jag är mycket glad över att samarbeta med en organisation som Infosys som medför sina kunskaper om teknik för att förändra tennisupplevelsen för så många människor. Även om tennis och teknik kan verka ganska olika i början, finns det så mycket gemensamt – inklusive strategiskt tänkande, lärande och utveckling i varje situation, förmågan att utveckla ditt spel och justera. Jag är också rörd över allt som Infosys gör utanför banan för att ge fler möjligheter som ger människor, företag och samhällen möjlighet att komma vidare in i framtiden. Med Infosys är vårt mål även att inspirera människor, särskilt unga kvinnor, att förbereda sig för att TA starka och meningsfulla roller i en värld som inte är möjlig att leva i och frodas utan starka digitala färdigheter och kunskaper".

Passa på Infosys varumärkesambassadör Iga Świątek Prata om hennes samarbete med Infosys: bit.ly/champions_evolve

Salil Parekh, Chief Executive Officer & Managing Director, Infosys, säger: "Vi är glada över att välkomna Infosys nya varumärkesambassadör – Iga Świątek – en polsk hjälte som har tagit sig igenom enorma utmaningar för att bli världens bästa tennisspelare, och en inspiration för alla som strävar efter att navigera sitt nästa steg. Hennes obevekliga utveckling speglar den digitala omvandlingsresa som flera av våra kunder gör i samarbete med oss för att bli mästare i sina egna branscher. Iga är också en stor inspirationskälla för kvinnor och tillsammans med henne kommer Infosys att arbeta för att inspirera ungdomar, särskilt kvinnor, att ta sig framåt och göra STEM-karriärer som är avgörande för vår framtid. Vi alla på Infosys önskar Iga det allra bästa för framtiden".

