Pepsi® Global uruchamia „House of Treats" - nową platformę opartą na doświadczeniach w sektorze napojów przeznaczoną na rynek poza domem

DUBLIN, 12 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Pepsi® Global ogłosiło uruchomienie „House of Treats", nowej platformy napojów premium zaprojektowanej z myślą o doświadczeniach konsumenckich w kluczowych kanałach konsumpcji poza domem (Away From Home) w bieżącym roku. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie personalizacją napojów, eksploracją nowych smaków oraz trendem „treatanomics", platforma oferuje doświadczenia smakowe obejmujące wiele zmysłów dostępne wyłącznie w wybranych partnerskich lokalizacjach PepsiCo z sektora gastronomii i rozrywki.

Pepsi “House of Treats” will begin rolling out from June 2026, debuting a diverse menu of crafted drinks spanning distinct flavour profiles including Yuzu Lychee and White Peach Sangria. Pepsi “House of Treats” will begin rolling out from June 2026, debuting a diverse menu of crafted drinks spanning distinct flavour profiles including Yuzu Lychee and White Peach Sangria.

Dzięki obecności w kinach, restauracjach, na stadionach i podczas wydarzeń na żywo, Pepsi „House of Treats" oferuje partnerom elastyczne rozwiązanie, które można łatwo dopasować do lokalnych potrzeb, bez zakłócania dotychczasowych procesów obsługi. Jako istotny filar strategii PepsiCo skoncentrowanej na dostarczaniu angażujących doświadczeń w obszarze jedzenia i napojów, platforma ta umożliwia obiektom o dużym natężeniu ruchu - takim jak stadiony sportowe, sieci restauracji czy kina - serwowanie efektownych wizualnie napojów bez uszczerbku dla ich smaku oraz sprawności operacyjnej. Jednocześnie wzbogaca sposób, w jaki odbiorcy angażują się w wydarzenia na żywo, od sportu po muzykę, odzwierciedlając szerszą zmianę kulturową w kierunku konsumpcji opartej na doświadczeniach.

Platforma zainaugurowała swoje pierwsze doświadczenie na początku miesiąca w Wielkiej Brytanii podczas aktywacji Pepsi MAX™ SXSW London. W kolejnych miesiącach planowane jest uruchomienie jej na kolejnych rynkach, w tym w Polsce, Rumunii i Czechach, a także rozszerzenie obecności na dodatkowe lokalizacje w Wielkiej Brytanii oraz w obiektach partnerskich PepsiCo oferujących napoje z dyspenserów.

„Rola napojów ewoluuje - z funkcji prostego orzeźwienia w kierunku bardziej opartego na doświadczeniu i kulturowo istotnego elementu - powiedział Eugene Willemsen, dyrektor generalny International Beverages w PepsiCo. - Konsumenci coraz częściej poszukują spersonalizowanych, bardziej wyrafinowanych doświadczeń, które zapadają w pamięć i są warte udostępnienia. Pepsi >>House of Treats<< zostało stworzone właśnie z myślą o tej zmianie. Łącząc smak, personalizację oraz nasze szersze portfolio w jednej skalowalnej platformie dla kanałów Away From Home, daje naszym partnerom prosty sposób na zwiększenie przychodów premium i efektywności operacyjnej, jednocześnie dostarczając wyróżniające się doświadczenia, które wzmacniają zaangażowanie konsumentów i sprzyjają powtarzalności zakupów".

Od czerwca 2026 roku Pepsi „House of Treats" zacznie być stopniowo wdrażana, prezentując szeroką gamę autorskich napojów o wyrazistych profilach smakowych - od intensywnie przyjemnych i orzeźwiających po bardziej eksperymentalne i angażujące zmysły, w tym zaskakujące propozycje z subtelną pikantną nutą.

PepsiCo

Konsumenci w ponad 200 krajach i regionach na całym świecie sięgają po produkty firmy PepsiCo ponad miliard razy dziennie. Łączny przychód netto pochodzący ze sprzedaży uzupełniającej się oferty produktów żywnościowych i napojów oferowanych przez marki Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker i SodaStream, wchodzące w skład koncernu PepsiCo, wyniósł w 2022 roku ponad 94 mld dolarów amerykańskich. W swoim globalnym portfolio PepsiCo posiada szeroką i różnorodną ofertę produktów żywnościowych i napojów oferowanych pod wieloma markami, a każda z legendarnych marek generuje w ciągu roku przychody na poziomie ponad miliarda dolarów amerykańskich.

W swoich działaniach PepsiCo kieruje się wizją „Winning with PepsiCo Positive (pep+)", która wskazuje drogę do uzyskania pozycji światowego lidera w obszarze gotowych do spożycia produktów żywnościowych i napojów. pep+ to strategiczna transformacja PepsiCo skupiona na zrównoważonym rozwoju i kapitale ludzkim, obejmująca wszystkie obszary działalności firmy, która skupia się wokół dążenia do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa i budowania wartości w granicach stawianych przez planetę oraz inspirowania pozytywnych zmian dla Ziemi i jej mieszkańców. Więcej informacji na temat PepsiCo jest dostępnych na globalnej witrynie pod adresem www.pepsico.com oraz w mediach społecznościowych: X (Twitter), Instagram, Facebook i LinkedIn @PepsiCo.