PEPSI® GLOBAL LANZA "HOUSE OF TREATS" DE PEPSI, UNA NUEVA PLATAFORMA DE BEBIDAS EXPERIENCIALES EN LUGARES COMERCIALES DE AWAY FROM HOME

DUBLÍN, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Pepsi® Global ha lanzado "House of Treats" de Pepsi, una nueva plataforma de bebidas artesanales diseñada para ofrecer bebidas donde prima la experiencia en los canales clave de Away From Home (sitios comerciales fuera de casa) este año. Para aprovechar la demanda de los consumidores por bebidas personalizadas, exploración de sabores y la economía "treatanomics" (gastar en pequeños lujos cotidianos y asequibles), la plataforma ofrece bebidas multisensoriales exclusivamente a través de socios seleccionados de entretenimiento y hospitalidad de PepsiCo.

Pepsi “House of Treats” will begin rolling out from June 2026, debuting a diverse menu of crafted drinks spanning distinct flavour profiles including Yuzu Lychee and White Peach Sangria. Pepsi “House of Treats” will begin rolling out from June 2026, debuting a diverse menu of crafted drinks spanning distinct flavour profiles including Yuzu Lychee and White Peach Sangria.

Para llevar estas experiencias a cines, estadios, restaurantes y eventos en vivo, "House of Treats" de Pepsi está diseñada para personalizar facilmente los productos a escala, ofrecer un servicio rápido y una integración perfecta en las operaciones existentes. Como pilar central de la estrategia "Meaningful Food and Drink Experience" (Experiencia de bebidas y comidas significativas) de PepsiCo, permite que lugares de gran volumen como estadios deportivos, cadenas de restaurantes y redes de teatros sirvan bebidas visualmente llamativas sin comprometer el sabor o la eficiencia operativa, al tiempo que mejora la forma en que los fanáticos se involucran con el entretenimiento en vivo, desde los deportes hasta la música, y refleja un cambio cultural más amplio hacia el consumo basado en la experiencia.

La plataforma lanzó su primera experiencia a principios de este mes en el Reino Unido en una actividad de Pepsi MAX™ SXSW en Londres. Hay lanzamientos programados en otros mercados para finales de este año, entre los que se encuentran Polonia, Rumania y República Checa, junto con la expansión en lugares adicionales del Reino Unido y propiedades de dispensadores de PepsiCo.

"El papel de las bebidas está evolucionando de un refresco funcional a una ocasión mucho más relevante a nivel de experiencia y cultural", señaló Eugene Willemsen, director ejecutivo de Bebidas Internacionales de PepsiCo. "Cada vez más, los consumidores buscan experiencias personalizadas y más animadas que se sientan memorables y valgan la pena compartir. 'House of Treats' de Pepsi está diseñada para satisfacer este cambio. Al reunir sabor, personalización y nuestra cartera más amplia en una única plataforma escalable para entornos comerciales Away From Home (AFH - Fuera de casa), brinda a nuestros socios una forma sencilla de poder tener un crecimiento premium y una eficiencia operativa, mientras ofrecen experiencias destacadas que impulsan una mayor participación y demanda".

"House of Treats" de Pepsi comenzará a implementarse a partir de junio de 2026, y presentará un menú diverso de bebidas artesanales que abarcan distintos perfiles de sabor, desde indulgentes y refrescantes hasta sensoriales e innovadoras, que incluyen combinaciones inesperadas como la de un toque de especias.

Acerca de PepsiCo

Los consumidores disfrutan de los productos de PepsiCo más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios de todo el mundo. PepsiCo generó casi 94.000 millones de dólares en ingresos netos en 2025, gracias a una cartera de bebidas y alimentos procesados complementarios, como Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo cuenta con una amplia variedad de alimentos y bebidas increíbles, además de muchas marcas emblemáticas que generan cada una más de mil millones de dólares en ventas minoristas anuales estimadas.

Lo que guía a PepsiCo es nuestra visión para ser el líder mundial en bebidas y alimentos procesados al ganar con pep+ (PepsiCo Positiva). pep+ es nuestra transformación integral estratégica que coloca la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia comercial, y busca impulsar el crecimiento y construir un futuro más fuerte y resistente para PepsiCo y las comunidades en las que operamos. Para más información, visitewww.pepsico.com y síganos en X (Twitter), Instagram, Facebook y LinkedIn @PepsiCo

FUENTE Pepsi