PEPSI® GLOBAL LANCE « PEPSI HOUSE OF TREATS » (MAISON DES GOURMANDISES), UNE NOUVELLE PLATEFORME EXPÉRIENTIELLE DÉDIÉE AUX BOISSONS À CONSOMMER HORS DOMICILE

DUBLIN, 12 juin 2026 /PRNewswire/ -- Pepsi® Global a lancé « Pepsi House of Treats », une nouvelle plateforme de boissons artisanales conçue pour proposer cette année des boissons expérientielles dans les principaux canaux « Away from Home ». En capitalisant sur la demande des consommateurs en matière de personnalisation des boissons, d'exploration des saveurs et de « treatanomics », la plateforme propose des boissons multisensorielles exclusivement par l'intermédiaire de partenaires triés sur le volet de PepsiCo dans les secteurs du divertissement et de l'hôtellerie-restauration.

Pepsi “House of Treats” will begin rolling out from June 2026, debuting a diverse menu of crafted drinks spanning distinct flavour profiles including Yuzu Lychee and White Peach Sangria. Pepsi “House of Treats” will begin rolling out from June 2026, debuting a diverse menu of crafted drinks spanning distinct flavour profiles including Yuzu Lychee and White Peach Sangria.

En proposant ces expériences dans les cinémas, les stades, les restaurants et lors d'événements en direct, « Pepsi House of Treats » est conçu pour une personnalisation aisée à grande échelle et pensée pour offrir une rapidité de service optimale ainsi qu'une intégration transparente dans le cadre des opérations existantes. Pilier central de la stratégie « Meaningful Food and Drink Experience » de PepsiCo, cette initiative permet aux lieux accueillant un grand nombre de visiteurs, tels que les stades, les chaînes de restaurants et les réseaux de salles de spectacle, de proposer des boissons visuellement attrayantes sans compromettre ni le goût ni l'efficacité opérationnelle, tout en améliorant l'expérience des spectateurs lors d'événements sportifs ou musicaux, et en reflétant une évolution culturelle plus large vers une consommation axée sur l'expérience.

La plateforme a lancé sa première expérience au début du mois au Royaume-Uni, lors d'un événement Pepsi MAX™ organisé dans le cadre du SXSW à Londres. Parmi les marchés dont le lancement est prévu dans le courant de l'année figurent la Pologne, la Roumanie et la République tchèque, parallèlement à une expansion dans d'autres établissements au Royaume-Uni et dans les établissements de distribution de PepsiCo.

« Le rôle des boissons évolue : elles ne sont plus seulement un rafraîchissement fonctionnel, mais constituent désormais une expérience bien plus riche et un moment incontournable », a déclaré Eugene Willemsen, Directeur général de la division International Beverages chez PepsiCo. « Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à rechercher des expériences personnalisées et de haut niveau qui sont mémorables et méritent d'être partagées. « Pepsi House of Treats » est conçu pour répondre à cette évolution. En combinant saveur, personnalisation et notre portefeuille plus large en une seule plateforme évolutive pour les environnements Away From Home, cette plateforme offre à nos partenaires un moyen simple de débloquer la croissance des primes et l'efficacité opérationnelle tout en offrant des expériences exceptionnelles qui renforcent l'engagement et la demande répétée. »

« Pepsi House of Treats » sera déployé à partir de juin 2026 et présentera un menu varié de boissons artisanales couvrant divers profils de saveurs, allant de la gourmandise et du rafraîchissement à la sensorialité et l'innovation, incluant des services inattendus, tels qu'un soupçon d'épices.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. PepsiCo a généré près de 94 milliards de dollars de recettes nettes en 2025, grâce à un portefeuille complémentaire de boissons et d'aliments pratiques comprenant Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. Le portefeuille de produits de PepsiCo comprend une large gamme d'aliments et de boissons agréables, y compris de nombreuses marques emblématiques dont les ventes au détail annuelles sont estimées à plus d'un milliard de dollars chacune.

La vision de PepsiCo est d'être le leader mondial des boissons et des aliments pratiques en gagnant avec pep+ (PepsiCo Positive). pep+ est notre transformation stratégique de bout en bout qui place la durabilité au centre de notre stratégie d'entreprise, cherchant à stimuler la croissance et à construire un avenir plus fort et plus résilient pour PepsiCo et les communautés où nous sommes actifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pepsico.com et sur X (Twitter), Instagram, Facebook, et LinkedIn @PepsiCo.