PEPSI® GLOBAL LANÇA A PEPSI "HOUSE OF TREATS", UMA NOVA PLATAFORMA DE BEBIDAS EXPERIENCIAIS PARA CONSUMO FORA DE CASA

DUBLIN, 12 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Pepsi® Global lançou a Pepsi "House of Treats", uma nova plataforma de bebidas artesanais criada para oferecer bebidas que priorizam a experiência nos principais canais de consumo fora de casa ainda este ano. Aproveitando a demanda dos consumidores por bebidas personalizadas, pela exploração de novos sabores e pela "treatanomics", a plataforma oferece bebidas multissensoriais exclusivamente por meio de parceiros selecionados da PepsiCo nos setores de entretenimento e hospitalidade.

Pepsi “House of Treats” will begin rolling out from June 2026, debuting a diverse menu of crafted drinks spanning distinct flavour profiles including Yuzu Lychee and White Peach Sangria. Pepsi “House of Treats” will begin rolling out from June 2026, debuting a diverse menu of crafted drinks spanning distinct flavour profiles including Yuzu Lychee and White Peach Sangria.

Trazendo essas experiências para cinemas, estádios, restaurantes e eventos ao vivo, a Pepsi "House of Treats" foi projetada para personalização sem esforço em escala e construída para rápida velocidade de serviço e integração perfeita às operações existentes. Como um pilar central da estratégia Meaningful Food and Drink Experience da PepsiCo, ela permite que locais de alto consumo, como estádios esportivos, redes de restaurantes e redes de teatro, sirvam bebidas visualmente marcantes sem comprometer o sabor ou a eficiência operacional, ao mesmo tempo em que aprimora a forma como os fãs se envolvem com entretenimento ao vivo, de esportes a música, refletindo uma mudança cultural mais ampla em direção a um consumo que prioriza a experiência.

A plataforma lançou sua primeira experiência no início deste mês no Reino Unido em uma atividade da Pepsi MAX™ SXSW em Londres. Outros mercados com lançamento previsto para o final deste ano incluem a Polônia, a Romênia e a República Tcheca, além da expansão para outros estabelecimentos no Reino Unido e lojas da PepsiCo.

"O papel das bebidas está evoluindo de um simples refresco funcional para uma ocasião muito mais voltada para a experiência e culturalmente relevante", afirmou Eugene Willemsen, diretor executivo da International Beverages, da PepsiCo. "Os consumidores buscam cada vez mais experiências personalizadas e sofisticadas, que sejam memoráveis e que valham a pena compartilhar. A Pepsi 'House of Treats' foi projetada para atender a essa mudança. Ao reunir sabor, personalização e nosso amplo portfólio em uma única plataforma escalável para ambientes fora de casa, oferecemos aos nossos parceiros uma maneira simples de impulsionar o crescimento e a eficiência operacional, ao mesmo tempo em que proporcionamos experiências marcantes que geram maior engajamento e fidelização."

A Pepsi "House of Treats" começará a funcionar a partir de junho de 2026, apresentando um cardápio diversificado de bebidas artesanais com perfis de sabor distintos, que vão desde as mais saborosas e refrescantes até as sensoriais e inovadoras, incluindo opções inesperadas, como um toque de especiarias.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados pelos consumidores mais de um bilhão de vezes por dia em mais de 200 países e territórios no mundo todo. A PepsiCo gerou quase US$ 94 bilhões em receita líquida em 2025, impulsionada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos prontos para consumo que inclui Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas deliciosos, incluindo muitas marcas icônicas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas no varejo.

A orientar a PepsiCo está a nossa visão de sermos líderes globais no setor de bebidas e alimentos prontos para consumo, alcançando o sucesso com o pep+ (PepsiCo Positive). A pep+ é nossa transformação estratégica de ponta a ponta que coloca a sustentabilidade no centro da nossa estratégia de negócios, buscando impulsionar o crescimento e construir um futuro mais forte e resiliente para a PepsiCo e as comunidades onde operamos. Para mais informações, acessewww.pepsico.com e siga no X (Twitter), Instagram, Facebook e LinkedIn @PepsiCo

FONTE Pepsi