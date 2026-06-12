PEPSI® GLOBAL PŘEDSTAVUJE NOVÝ KONCEPT „HOUSE OF TREATS" - ZÁŽITKOVOU PLATFORMU PRO NÁPOJE URČENOU PRO MÍSTA MIMO DOMOV

News provided by

Pepsi

Jun 12, 2026, 04:00 ET

DUBLIN, 12. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Pepsi® Global uvedla na trh Pepsi "House of Treats", novou platformu pro řemeslně zpracované nápoje, která má v letošním roce přinášet nápoje zaměřené na zážitky v klíčových kanálech Away From Home. Tato platforma, která využívá poptávku spotřebitelů po přizpůsobení nápojů, zkoumání chutí a „treatanomics", nabízí multisenzorické nápoje exkluzivně prostřednictvím vybraných partnerů společnosti PepsiCo v oblasti zábavy a pohostinství. 

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Pepsi “House of Treats” will begin rolling out from June 2026, debuting a diverse menu of crafted drinks spanning distinct flavour profiles including Yuzu Lychee and White Peach Sangria.
Pepsi “House of Treats” will begin rolling out from June 2026, debuting a diverse menu of crafted drinks spanning distinct flavour profiles including Yuzu Lychee and White Peach Sangria.
Pepsi “House of Treats” will begin rolling out from June 2026, debuting a diverse menu of crafted drinks spanning distinct flavour profiles including Yuzu Lychee and White Peach Sangria.
Pepsi “House of Treats” will begin rolling out from June 2026, debuting a diverse menu of crafted drinks spanning distinct flavour profiles including Yuzu Lychee and White Peach Sangria.

Pepsi „House of Treats", který přináší tyto zážitky do kin, na stadiony, do restaurací a na živé akce, je navržen pro snadné přizpůsobení ve velkém měřítku a je vytvořen pro rychlou obsluhu a bezproblémovou integraci do stávajícího provozu. Jako hlavní pilíř strategie společnosti PepsiCo pro smysluplné zážitky z jídla a pití umožňuje velkokapacitním zařízením, jako jsou sportovní stadiony, řetězce restaurací a divadelní sítě, podávat vizuálně výrazné nápoje, aniž by to bylo na úkor chuti nebo efektivity provozu, a zároveň zlepšuje způsob, jakým se fanoušci zapojují do živé zábavy, od sportu po hudbu, a odráží širší kulturní posun směrem ke spotřebě zaměřené na zážitky. 

První zkušenost s touto platformou bylo možné učinit začátkem tohoto měsíce ve Velké Británii na akci Pepsi MAX™ SXSW London. Mezi další trhy, na které koncept vstoupí později v tomto roce, patří Polsko, Rumunsko a Česká republika, spolu s expanzí na dalších místech ve Velké Británii a v bistrech PepsiCo.

„Role nápojů se mění z funkčního osvěžení na mnohem více zážitkovou a kulturně relevantní příležitost," řekl Eugene Willemsen, výkonný ředitel divize International Beverages společnosti PepsiCo. „Spotřebitelé stále častěji vyhledávají personalizované, nadstandardní zážitky, které jsou nezapomenutelné a stojí za to je sdílet. Pepsi „House of Treats" je navržen tak, aby tuto změnu splňoval. Spojení příchutí, přizpůsobení a našeho širšího portfolia v jediné škálovatelné platformě pro prostředí Away From Home poskytuje našim partnerům jednoduchý způsob, jak uvolnit prémiový růst a provozní efektivitu a zároveň poskytovat výjimečné zážitky, které zvyšují angažovanost a opakovanou poptávku." 

Pepsi „House of Treats" se začne rozšiřovat od června 2026 a představí rozmanitou nabídku vytvořených nápojů s různými chuťovými profily, od požitkářských a osvěžujících po smyslné a inovativní, včetně nečekaných nabídek, jako jsou příchuti s kořením. 

O společnosti PepsiCo

Výrobky společnosti PepsiCo si spotřebitelé vychutnávají více než miliardukrát denně ve více než 200 zemích a oblastech po celém světě. Společnost PepsiCo dosáhla v roce 2025 čistých příjmů ve výši téměř 94 miliard dolarů, a to díky doplňkovému portfoliu nápojů a praktických potravin, které zahrnuje značky Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker a SodaStream. Portfolio výrobků společnosti PepsiCo zahrnuje širokou škálu příjemných potravin a nápojů, včetně mnoha ikonických značek, z nichž každá generuje více než 1 miliardu dolarů odhadovaného ročního maloobchodního prodeje. 

Řídícím prvkem společnosti PepsiCo je naše vize Být světovým lídrem v oblasti nápojů a pohodlných potravin díky vítězství s pep+ (PepsiCo Positive). pep+ je naše strategická komplexní transformace, která staví udržitelnost do centra naší obchodní strategie, hledá , aby podpořila růst a vybudovala silnější a odolnější budoucnost pro společnost PepsiCo a komunity, kde působíme. Další informace naleznete na www.pepsico.com, sledujte X (Twitter)InstagramFacebookLinkedIn @PepsiCo.

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