A Kavalan lança o "Triple Sherry Cask"

"Esta é a primeira vez que combinamos o nosso uísque em três cascos de xerez diferentes. Trata-se de multiplicar e enriquecer os sabores a xerez para fazer um uísque singular que apresenta como perfil os frutos secos, a riqueza do caramelo, a doçura da maltose e os frutos tropicais", disse YT Lee, o CEO.

Depois de completamente envelhecido em três cascos de xerez, o Triple Sherry Cask passa por uma fase de harmonização de três estágios em cubas de mistura. O processo permite aos três uísques, cada um integralmente envelhecido num dos três cascos de xerez diferentes, repousar e fundir-se em perfeita harmonia, preservando uma suavidade ideal.

"Durante este processo, os sabores colidem numa miríade de combinações de uísque dos três cascos de xerez, criando até 9 dimensões de xerez diferentes. Sendo os frutos secos do casco de Oloroso o sabor dominante, o Triple Sherry é aprimorado com a doçura dos cascos de PX e Moscatel", afirmou Zerose Yang, o responsável pela produção.

As suas notas a canela, ameixa seca fumada e citrinos, envolvidas pelos aromas dos frutos silvestres, frutos tropicais e longanas, acrescidas de uma pitada de mel, chocolate e caramelo, tal como numa dança harmoniosa de flamenco, desafiam ludicamente as papilas gustativas.

O design da embalagem rompe com o passado, associando visualmente, pela primeira vez, o sabor e o aroma do líquido. A pintura fluente, entrelaçada em tons de branco, dourado e vermelho, simboliza o sabor complexo e suave do uísque de triplo casco de xerez. E também apresenta uma combinação das cores do destilado, do uísque e do xerez. Na cápsula de estanho, destaca-se a linha prateada dupla, simbolizando as cordilheiras montanhosas centrais e o monte Xueshan que rodeiam a destilaria Kavalan.

As novas garrafas de Kavalan, de 700 ml e 40% de teor alcoólico, começarão por ser postas à venda em França, Canadá, Japão, Singapura, China, Austrália, Nova Zelândia e Guam, a um preço recomendado de venda ao público de 2300 dólares taiwaneses.

Descrição do produto

O Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky é uma rara combinação de três sofisticados cascos antigos de xerez — Oloroso, Pedro Ximénez e Moscatel — tendo os frutos secos do Oloroso como o seu distintivo principal. A riqueza do caramelo e a doçura da maltose associam-se aos sabores a frutos tropicais que são específicos da destilaria para criar um uísque de xerez delicado, mas distinto, que pode ser apreciado em ocasiões informais com amigos.

Cor │ Escarlate profundo

Aroma │ Bagas maduras e frutos secos que enchem o nariz, com aromas frescos de uvas e citrinos entrelaçados com a doçura dos brownies de chocolate e do caramelo. Toques de canela, cravinho e picante, que se combinam com o aroma agradável do carvalho e a fragrância do alecrim.

Palato │ Sabores persistentes aos frutos secos do xerez. Quente e suave com uma textura macia. Um rodopiar de frutas cristalizadas, caramelo e a doçura de mel, num flamenco estimulante para as papilas gustativas. Muitas camadas perfeitamente equilibradas, num festim inesquecível para o paladar.

Sobre a Kavalan Distillery

A Kavalan Distillery, no município de Yilan, tem sido pioneira na arte do uísque de um só malte em Taiwan desde 2005. O nosso uísque, envelhecido num ambiente de humidade e calor intensos, é feito com as águas cristalinas provenientes do degelo do monte Xueshan e aprimorado pelas brisas do mar e das montanhas. Estas condições combinam-se para criar a cremosidade característica da Kavalan. Tendo adotado o nome ancestral do município de Yilan, a nossa destilaria conta com a experiência na produção de bebidas de cerca de 40 anos da sua casa-mãe, o grupo King Car. Recebemos mais de 600 medalhas de ouro ou superiores nos concursos mais competitivos do setor. Visite www.kavalanwhisky.com

