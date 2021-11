Kavalan lance le 'Triple Sherry Cask'

« C'est la première fois que nous combinons notre whisky en trois fûts de sherry différents. Il s'agit de multiplier et d'enrichir les arômes de sherry pour en faire un whisky distinct et au profil composé de fruits secs, d'un riche caramel, de maltose doux et de fruits tropicaux », explique le PDG, Mr YT Lee.

Après une maturation complète dans trois fûts de sherry, le Triple Sherry Cask présente un art d'équilibrage en trois étapes dans les cuves où la fusion opère. Le processus permet aux trois whiskies, chacun entièrement affiné dans les trois différents fûts de sherry, de reposer et de fusionner ensemble dans une fusion parfaite, assurant une douceur optimale.

« À partir des trois whiskies de fût de sherry, le processus crée une myriade de saveurs allant jusqu'à 9 caractères de sherry distincts. Le caractère principal du Triple Sherry, provenant des fruits secs du fût d'Oloroso, est agrémenté de la douceur des fûts PX et Moscatel », décrit Senior Blender Zerose Yang.

Comme une danse flamenco douce, ses notes de cannelle, de prune fumée confite et d'agrumes, parsemées de baies, de fruits tropicaux et d'arômes de longan, avec un soupçon de miel, de chocolat et de caramel, taquinent les papilles.

Le design de l'emballage rompt avec le passé, mariant visuellement le goût et l'arôme du liquide pour la première fois. La peinture fluide, entrelacée de blanc, d'or et de rouge, symbolise le goût multicouche et doux du whisky Triple Sherry Cask. Il présente également la combinaison de la couleur du nouveau produit, le whisky et le vin de sherry. Une double ligne d'argent est soulignée sur la capsule d'étain, symbolisant les chaînes de Chungyang et de Hsueshan qui entourent la distillerie Kavalan.

Le nouveau ABV Kavalan 700 ml, 40% apparaîtra en premier dans les rayons en France, au Canada, Japon, à Singapour, en Chine, Australie, Nouvelle-Zélande et à Guam à un prix de vente conseillé de 2300 dollars de Taïwan.

Le whisky single malt Kavalan Triple Sherry Cask est une combinaison rare de trois fûts au sherry exquis vieillis - Oloroso, Pedro Ximénez et Moscatel - les fruits secs d'Oloroso constituant son principal caractère. Le riche caramel et la douceur du maltose se superposent aux fruits tropicaux uniques de la distillerie pour créer un whisky sherry délicat mais distinct qui peut être apprécié lors de soirées détendues entre amis.

Couleur | Écarlate profonde

Nez | Des baies mûres et matures et des fruits secs emplissent le nez de leurs saveurs, avec des senteurs fraîches de raisins et d'agrumes entrelacés de brownie au chocolat et de douceur au caramel. Des notes de cannelle, de trèfle et d'épices, qui se fondent dans d'agréables notes boisées et parfumées de romarin.

Bouche │ Arômes persistants de fruits secs au sherry. Chaud et doux avec une texture moelleuse. Une danse de flamenco sur les papilles, animée de fruits confits, de caramel et de miel. Multicouche et parfaitement équilibré, c'est un régal inoubliable pour le palais.

À propos de la distillerie Kavalan

La distillerie Kavalan, située dans le comté de Yilan, est pionnière dans l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, vieilli dans des conditions d'humidité et de chaleur intenses, est produit à partir des eaux de fonte de la chaîne de Hsueshan et profite de brises de mer et de montagne. Ces conditions créent l'onctuosité caractéristique de Kavalan. Reprenant l'ancien nom du comté de Yilan, notre distillerie s'appuie sur près de 40 ans d'expérience dans la fabrication de boissons sous l'égide de la société mère, King Car Group. Nous avons obtenu plus de 600 récompenses dans les concours les plus compétitifs de l'industrie. Rendez-vous sur le site www.kavalanwhisky.com .

