Kavalan lancerer 'Triple Sherry Cask'

"Det er første gang, vi kombinerer vores whisky i tre forskellige sherryfade. Det handler om at øge og berige sherrysmagen for at producere en enestående whisky, der har tørrede frugter, rig karamel, sød maltose og tropiske frugter som sin profil", siger CEO YT Lee.

Efter fuld modning på tre sherryfade fremstår Triple Sherry Cask som et tretrins, balanceret håndværk på de fade, hvor de forenes. Processen gør det muligt for de tre whiskyer, der hver er fuldt modnet på de tre forskellige sherryfade, at hvile og smelte sammen i perfekt fusion, der bevarer den optimale blødhed.

"Under denne proces støder smagsnuancerne sammen i en uendelig kombination af de tre sherryfads-whiskyer og skaber op til 9 forskellige karakteristiske sherrydimensioner. Med sit vigtigste karaktertræk, de tørrede frugter fra Oloroso-fadet, er Triple Sherry yderligere forskønnet med sødme fra PX- og Moscatel-fadene", siger Senior Blender Zerose Yang.

Som en elegant flamencodans opildner den legende smagsløgene med sine noter af kanel, kandiseret røget blomme og citrus, lagdelt med aromaer af bær, tropiske frugter og longan med et stænk af honning, chokolade og karamel.

Designet på emballagen bryder med fortiden og forbinder for første gang væskens smag og aroma visuelt. Det flydende maleri sammenflettet med hvide, gyldne og røde farver symboliserer den mangefacetterede og bløde smag af Triple Sherry Cask-whisky. Det præsenterer også kombinationen af farverne på det nye produkt, whisky og sherry. Understreget på metalkapslen er en dobbelt sølvlinje, der symboliserer Central Mountain- og Snow Mountain-bjergkæderne, der omgiver Kavalan Distillery.

Den nye 700 ml, 40 % ABV Kavalan kommer først på hylderne i Frankrig, Canada, Japan, Singapore, Kina, Australien, New Zealand og Guam til en anbefalet detailpris på 2.300 NT.

Produktbeskrivelse

Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky er en sjælden kombination af tre udsøgte sherryfade — Oloroso, Pedro Ximénez og Moscatel — med de tørrede frugter fra Oloroso som vigtigste karakteristika. Rig karamel og sødmen fra maltose er lagdelt med destilleriets unikke tropiske frugter for at skabe en delikat, men karakteristisk sherrypræget whisky, der kan nydes ved lejligheder, hvor man får en enkelt drink eller to med vennerne.

Farven │ Dyb Skarlagen

Bouquet │Modne bær og tørrede frugter fylder næsen med friske dufte af druer og citrus, sammenflettet med sødmen fra chokoladebrownie og karamel. Strøg af kanel, nellike og krydderier, der blander sig til en behagelig egearoma og en duft af rosmarin.

Smagen │ En lang smag af sherry-tørrede frugter. Varm og blød med en blød konsistens. En livlig flamencodans med kandiserede frugter, karamel og honningsødme på smagsløgene. Multi-lagdelt og perfekt afbalanceret er den en uforglemmelig fest for ganen.

Om Kavalan Distillery

Kavalan Distillery i Yilan County har været banebrydende inden for single malt whisky i Taiwan siden 2005. Vores whisky, der er lagret i intens luftfugtighed og varme, får sit krystalklare smeltevand fra Snow Mountain og forstærkes af hav-og bjergbriser. Disse forhold skaber tilsammen Kavalans karakteristiske cremede udtryk. Med Yilan-distriktets gamle navn bakkes vores destilleri op af omkring 40 års drikkevareproduktion under moderselskabet King Car Group. Vi har modtaget mere end 600 guldmedaljer eller derover i branchens hårdeste konkurrencer. Besøg www.kavalanwhisky.com

