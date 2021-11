"Essa é a primeira vez que combinamos nosso uísque em três barris de xerez diferentes. Trata-se de multiplicar e enriquecer os sabores do xerez para fazer um uísque distinto que tem como perfil frutas secas, caramelo intenso, maltose doce e frutas tropicais", disse o CEO YT Lee.

Depois de amadurecer totalmente em três barris de xerez, o Triple Sherry Cask passa por um processo de equilíbrio em três etapas nos barris combinados. O processo permite que os três uísques, cada um totalmente amadurecido nos três barris de xerez diferentes, descansem e se misturem em uma fusão perfeita, culminando na suavidade ideal.

"Durante esse processo, os sabores colidem por meio da combinação dos três uísques de barril de xerez, criando até nove dimensões distintas de xerez. Com as frutas secas do barril de Oloroso como seu protagonista, o Triple Sherry é aprimorado com o dulçor dos barris de PX e Moscatel", disse o senior blender Zerose Yang.

Como uma suave dança flamenca, suas notas de canela, ameixa defumada adocicada e cítricos, com camadas de frutas silvestres, frutas tropicais e aromas de longana e uma pitada de mel, chocolate e caramelo, provocam o paladar.

O design da embalagem rompe com o passado, conectando visualmente o sabor e o aroma do líquido pela primeira vez. A pintura fluida se entrelaça com as cores branca, dourada e vermelha, que simbolizam o sabor multicamadas e suave do uísque Triplo Sherry Cask. A embalagem também apresenta a combinação de cores do novo produto, uísque e vinho xerez. Na cápsula de estanho, destaca-se uma linha dupla prateada, simbolizando as Montanhas Centrais e Montanhas Nevadas ao redor da destilaria Kavalan.

O novo Kavalan de 700 ml 40% ABV aparecerá pela primeira vez nas prateleiras da França, Canadá, Japão, Singapura, China, Austrália, Nova Zelândia e Guam a um preço recomendado de varejo de 2.300 dólares taiwaneses.

Descrição do produto

O uísque Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt é uma combinação rara de três barris espetaculares envelhecidos com xerez — Oloroso, Pedro Ximénez e Moscatel — com as frutas secas do Oloroso como protagonista. O caramelo intenso e o dulçor da maltose formam camadas com as frutas tropicais únicas da destilaria para criar um uísque delicado, mas distinto, que pode ser apreciado em reuniões casuais entre amigos.

Cor │ Escarlate profundo

Aroma │ Frutas silvestres maduras e frutas secas preenchem o nariz, com aromas frescos de uvas e cítricos entrelaçados com o dulçor de brownie de chocolate e de caramelo. Notas de canela, cravo e especiarias, que se convertem em um aroma de carvalho e alecrim perfumado.

Paladar │ Sabores duradouros de frutas secas de xerez. Quente e suave com uma textura aveludada. Uma dança flamenca vibrante de frutas adocicadas, caramelo e mel nas papilas gustativas. Em várias camadas e perfeitamente equilibrado, é um banquete inesquecível para o paladar.

Sobre a destilaria Kavalan

A destilaria Kavalan, no condado de Yilan, é pioneira na arte do uísque single malt em Taiwan desde 2005. Nosso uísque, envelhecido em intensa umidade e calor, tem como fonte a água derretida da Montanha Nevada e é realçado pelo mar e pela brisa das montanhas. Essas condições se unem para criar a cremosidade característica da Kavalan. Utilizando o antigo nome do Condado de Yilan, nossa destilaria está respaldada por cerca de 40 anos de experiência na fabricação de bebidas da matriz, o King Car Group. Já ganhamos mais de 600 prêmios na categoria ouro ou superior nas competições mais disputadas do setor. Acesse www.kavalanwhisky.com

Contato para a imprensa:

Kaitlyn Tsai, [email protected];

Sandra Tsai, [email protected]

