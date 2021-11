Kavalan lanserer «Triple Sherry Cask»

«Dette er første gang vi har kombinert whiskyen vår i tre forskjellige sherryfat. Det handler om å styrke og berike sherrysmakene til det blir en tydelig whisky som har tørket frukt, rik karamell, søt maltose og tropisk frukt som sin profil,» sa administrerende direktør Y.T. Lee.

Triple Sherry Cask er fullmodnet i tre forskjellige sherryfat, før det blandes til en utsøkt kombinasjon. Denne prosessen gjør at de tre whiskyene, som hver er fullt utviklet i de tre forskjellige sherryfatene, kan hvile og smelte sammen i perfekt fusjon for å sikre den optimale smaken.

«I løpet av denne prosessen kolliderer smakene gjennom en myriade kombinasjoner av de tre sherryfat-whiskyene, og skaper opptil ni forskjellige dimensjoner av sherrysmaken. Hovedpreget stammer fra de tørkede fruktene fra Oloroso-fatet, og så blir Triple Sherry videreutviklet av smakene fra PX- og Moscatel-fatene,» sier senior blandeansvarlig Zerose Yang.

Smakene av kanel, kandisert, røkt plomme og sitrus, med aromaer fra bær, tropisk frukt og longan, med elementer av honning, sjokolade og toffee dansende i kulissene, pirrer smaksløkene som en elegant flamencodans.

Emballasjen bryter med tradisjonene, siden den for første gang gir en visuell forbindelse til smaken og aromaen til de edle dråpene på innsiden. Designet med flytende hvite, gylne og røde farger er et symbol på den komplekse og behagelige smaken av Triple Sherry Cask whisky. Fargekombinasjonen representerer også den nye kombinasjonen av whisky og sherry. Inngravert på blikk-kapselen ser du en dobbel sølvlinje, som symboliserer de to store fjellkjedene rundt Kavalan-destilleriet.

Den nye ABV Kavalan (700 ml og 40 %) blir først lansert i Frankrike, Canada, Japan, Singapore, Kina, Australia, New Zealand og Guam, med anbefalt utsalgspris ca. 700 kr.

Produktbeskrivelse

Kavalan Triple Sherry Cask Single Malt Whisky er en sjelden kombinasjon fra tre utsøkte sherrytønner — Oloroso, Pedro Ximénez og Moscatel — med de tørkede fruktene til Oloroso som smaklig bærebjelke. Rik karamell og sødmen i maltosen flettes sammen med destilleriets unike, tropiske frukter for å skape en delikat, men diskré sherryinspirert whisky som kan nytes ved avslappende anledninger sammen med venner.

Farge │ Dyp skarlagen

Nese │ Modne bær og tørkede frukter fyller nesen, fulgt av friske dufter fra druer og sitrus blandet med sødmen fra sjokoladebrownies og toffee. Hint av kanel, kløver og krydder blandes til et behagelig eikepreg med hint av rosmarin.

Gane│ Dvelende smaker av sherry og tørket frukt. Varm og jevn med behagelig tekstur. Kandisert frukt, karamell og honning gir smaksløkene en livlig flamencodans av sødme. Kompleks og perfekt balansert. Dette er en uforglemmelig fest for ganen.

Om destilleriet Kavalan

Destilleriet Kavalan Yilan County har vært en pioner innen single malt whisky i Taiwan siden 2005. Whiskyen vår, som modnes i intens fuktighet og varme, lages av det krystallklare smeltevannet fra Snow Mountain, og smakene forsterkes av brisene fra havet og fjellene. Alle disse forholdene samarbeider perfekt for å skape den kremaktige signatursmaken til Kavalan. Destilleriet vårt er oppkalt etter det gamle navnet til Yilan-regionen, og gjennom moderselskapet vårt, King Car Group, har vi over 40 års erfaring fra drikkevareproduksjon. Vi har fått over 600 gullpriser eller høyere fra bransjens viktigste prisutdelinger. Besøk www.kavalanwhisky.com

