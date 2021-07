A Kavalan obtem honras de triplete na ISC, IWSC

A Kavalan foi galardoada com o prémio 2021:

Troféu ISC de Produtor Mundial de Whisky do Ano

O prémio da ISC Spirit Tourism Awards para Centro de Visitantes de uma Destilaria de Bebidas Espirituosas

Troféu IWSC para Whiskey a Nível Mundial

A Kavalan arrasou na primeira ronda da International Wine and Spirits Competition (IWSC) de 2021, conquistando o troféu de Whiskey a Nível Mundial - pela quinta vez - com o seu Kavalan Podium Single Malt Whisky. A destilaria de Taiwan arrecadou 7 de apenas 8 medalhas de ouro de mérito que os juízes da IWSC atribuíram durante toda a competição.

O Podium, que é envelhecido numa mistura de cascos de carvalho americano virgem com barris de reabastecimento, foi descrito pelos juízes da seguinte forma:

"Notas de carvalho erguidas na perfeição com grãos de café torrados, aromas de madressilva e rosa. O paladar picante e concentrado abre-se com uma variedade de frutas silvestres e é brilhante e cheio e termina com com uma camada de papa doce e noz-moscada. Habilmente equilibrado."

Os ISC Spirits Tourism Awards reconhecem a inovação e a excelência entre destilarias globais. A Kavalan recolheu o troféu para Centro de Visitantes de uma Destilaria.

Comentários dos juízes:

Centro de visitantes grande e moderno. Os comentários dos visitantes a esta destilaria são muito positivos e o centro está muito organizado. No entanto, é muito amplo com filas de bancos de degustação, pelo que é mais comercial do que pessoal.

Este comentário destacou-se para mim, pois além do típico museu e entrada do centro de visitantes, a Kavalan tinha uma área de degustação gratuita, instalação de arte, carrinha de gelados de whisky, um bar, um café e muito mais. Explica o Terroir da região e a história da Kavalan. Os números de visitas são incríveis, o que comprova a forte oferta da destilaria. Trabalho fantástico.

Como centro de visitantes, parece ir além de apenas um extra ao passeio, mas como uma grande atração por direito próprio com o seu bar de jardim, hall de jardim, salas de degustação e mistura de DIY e café.

O CEO Lee disse que havia felicitado a sua equipa e pediu-lhes para continuarem o bom trabalho. "Queremos continuar a oferecer qualidade aos nossos fãs e críticos em todo o mundo", afirmou Lee.

Lista dos prémios IWSC de 2021

Troféu

Troféu IWSC para Whiskey a Nível Mundial

No total, a Kavalan conquistou 15 das 28 medalhas de ouro ou de ouro notável concedidas na categoria mundial de whisky.

Ouro de mérito

98 Kavalan Podium Single Malt Whisky

98 Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Puncheon Single Cask Strength Single Malt Whisky

98 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength Single Malt Whisky

Ouro

96 Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

96 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - French Wine Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

95 Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky

95 Kavalan Oloroso Sherry Oak Single Malt Whisky

95 Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

95 Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Lista dos PRÉMIOS ISC de 2021

Troféu

Troféu ISC de Produtor Mundial de Whisky do Ano

O prémio da ISC Spirit Tourism Awards para Centro de Visitantes de uma Destilaria de Bebidas Espirituosas

Ouro

Kavalan Classic Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Select No. 2 Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky Kavalan Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky, 10.º aniversário

Kavalan Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky, 10.º aniversário

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Madeira Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Port Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Artist Series: Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength Single Malt Whisky

Sobre a Kavalan Distillery

A Kavalan Distillery, no condado de Yilan, tem sido pioneira na arte do uísque de um só malte em Taiwan desde 2005. O nosso uísque, envelhecido num ambiente de humidade e calor intensos, aproveita a água do degelo do Monte Xueshan e é aprimorado por brisas do mar e das montanhas. Tudo isso se combina para criar a cremosidade característica do uísque Kavalan. Tomando o antigo nome do condado de Yilan, a nossa destilaria é apoiada por cerca de 40 anos de produção de bebidas sob a asa da empresa-mãe, o King Car Group. Ganhámos mais de 550 prémios de ouro ou superior nos concursos mais competitivos do setor. Visite-nos em www.kavalanwhisky.com

